Határtalan adrenalindömping Ana de Armasszal: Megérkezett a Balerina a CANAL+ kínálatába

2014 nemcsak Keanu Reeves életében, hanem az akciófilmes műfaj számára is sorsfordító év volt. Az akkor megszülető John Wick-filmsorozat első felvonása ugyanis új életet lehelt a kanadai színész karrierébe, illetve a kihalás szélén álló zsánerbe is. A bosszúra szomjazó, visszavonult bérgyilkos sztorija rendkívül népszerű lett, ráadásul nemcsak a műfaj kedvelőinek körében. A kiváló színészgárdával és látványos akciójeleneteivel a közönséget teljesen lekenyerező franchise Marvelt megszégyenítő univerzumépítésbe kezdett, az elmúlt bő egy évtizedben pedig összesen négy mozifilmet és egy spinoff-sorozatot (A Continental: John Wick-világából) adott a világnak, ez a lista pedig nemrég tovább bővült. Keanu Reeves helyébe az egykori Bond-lány. Ana de Armas lépett, aki a „kicsi a bors, de erős” örök igazságát balerina képében bizonyította be a vásznon, a tavaly decemberben hazánkba is megérkező CANAL+ jóvoltából pedig már otthon is élvezhetjük a John Wick-filmek legújabb kalandját.

Az Ana de Armas-filmek leglátványosabb darabja már a CANAL+ kínáltában (Fotó: Courtesy of Lionsgate)

Bosszúálló balerina a CANAL+ kínálatában

Akárcsak a filmszéria kezdőtaktusa, a Balerina is egy klasszikus bosszútörténetet regél el. Eve Macarónak (Ana de Armas) ugyanis gyerekként végig kellett néznie, ahogy apját megölik, és megfogadta, hogy felkutatja és kivégzi ezeket a hidegvérű rosszfiúkat. Be is lép a Ruska Romába, ahol balerinának álcázott bérgyilkost faragnak belőle, majd a saját törzsének hátat fordít, hogy beteljesítse küldetését, ám ezzel két tűz közé kerül.

Útja során összefújja a szkript szele a már jól ismert figurákkal, így a közönség ismét láthatja John Wick öltönyében aprítani Keanu Reeves-t, de Ian McShane fel-felbukkanásának is örülhetnek a fanok. Gabriel Bryne személyében megismerhetünk egy újabb ikonikus főgonoszt, a The Walking Dead zűrös apukája, Norman Reedus pedig érdekszövetségbe lép főhősnőnkkel a film egy pontján.

Ekkora látványorgiát évek óta nem láttunk sehol, mint a CANAL+-filmek között egyből élre törő Balerinában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ana de Armas és a magyarok tüzes nyilai

Az érdekfeszítő bosszúsztori, valamint az élettel megtöltött karakterek mellett, ami igazán viszi a hátán a filmet, az a látvány. Ekkora adrenalindömpinget évek óta nem látott senki, azt garantálhatjuk, az pedig számunkra külön büszkeség, hogy ebben nekünk, magyaroknak is jócskán benne van a kezünk. Noha a film jelentős részét Ausztriában és Csehországban vették fel, de magyar helyszínek is szép számmal felbukkannak, és a stáblistán magyar nevekből találni a legtöbbet.