Határtalan adrenalindömping Ana de Armasszal: Megérkezett a Balerina a CANAL+ kínálatába

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 12:59
2025-ben tovább bővült a John Wick-univerzum. Ana de Armas Balerinája betáncolt a Keanu Reeves által naggyá tett akciófranchise-ba. Az elmúlt nyár slágermozija pedig most már otthonunkban is elérhető a CANAL+ jóvoltából.
2014 nemcsak Keanu Reeves életében, hanem az akciófilmes műfaj számára is sorsfordító év volt. Az akkor megszülető John Wick-filmsorozat első felvonása ugyanis új életet lehelt a kanadai színész karrierébe, illetve a kihalás szélén álló zsánerbe is. A bosszúra szomjazó, visszavonult bérgyilkos sztorija rendkívül népszerű lett, ráadásul nemcsak a műfaj kedvelőinek körében. A kiváló színészgárdával és látványos akciójeleneteivel a közönséget teljesen lekenyerező franchise Marvelt megszégyenítő univerzumépítésbe kezdett, az elmúlt bő egy évtizedben pedig összesen négy mozifilmet és egy spinoff-sorozatot (A Continental: John Wick-világából) adott a világnak, ez a lista pedig nemrég tovább bővült. Keanu Reeves helyébe az egykori Bond-lány. Ana de Armas lépett, aki a „kicsi a bors, de erős” örök igazságát balerina képében bizonyította be a vásznon, a tavaly decemberben hazánkba is megérkező CANAL+ jóvoltából pedig már otthon is élvezhetjük a John Wick-filmek legújabb kalandját.

2025 - Ballerina - Movie Set. ana de armas
Az Ana de Armas-filmek leglátványosabb darabja már a CANAL+ kínáltában (Fotó: Courtesy of Lionsgate)

Bosszúálló balerina a CANAL+ kínálatában

Akárcsak a filmszéria kezdőtaktusa, a Balerina is egy klasszikus bosszútörténetet regél el. Eve Macarónak (Ana de Armas) ugyanis gyerekként végig kellett néznie, ahogy apját megölik, és megfogadta, hogy felkutatja és kivégzi ezeket a hidegvérű rosszfiúkat. Be is lép a Ruska Romába, ahol balerinának álcázott bérgyilkost faragnak belőle, majd a saját törzsének hátat fordít, hogy beteljesítse küldetését, ám ezzel két tűz közé kerül.

Útja során összefújja a szkript szele a már jól ismert figurákkal, így a közönség ismét láthatja John Wick öltönyében aprítani Keanu Reeves-t, de Ian McShane fel-felbukkanásának is örülhetnek a fanok. Gabriel Bryne személyében megismerhetünk egy újabb ikonikus főgonoszt, a The Walking Dead zűrös apukája, Norman Reedus pedig érdekszövetségbe lép főhősnőnkkel a film egy pontján.

2025 - Ballerina - Movie Set
Ekkora látványorgiát évek óta nem láttunk sehol, mint a CANAL+-filmek között egyből élre törő Balerinában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ana de Armas és a magyarok tüzes nyilai

Az érdekfeszítő bosszúsztori, valamint az élettel megtöltött karakterek mellett, ami igazán viszi a hátán a filmet, az a látvány. Ekkora adrenalindömpinget évek óta nem látott senki, azt garantálhatjuk, az pedig számunkra külön büszkeség, hogy ebben nekünk, magyaroknak is jócskán benne van a kezünk. Noha a film jelentős részét Ausztriában és Csehországban vették fel, de magyar helyszínek is szép számmal felbukkannak, és a stáblistán magyar nevekből találni a legtöbbet.

Ha valaki hálát szeretne adni a látványos fenékbebillentésekért és a lélegzetelállító mutatványokért, vagy a film legemlékezetesebb pillanatának számító lángszóró kontra víztömlő-jelenetért, a magyar kaszkadőröknek és koreográfusoknak a neveit kell imába foglalnia, és teheti ezt minden joggal, mert a Balerina minden képkockája leszakítja a fejünket a helyéről.

2025 - Ballerina - Movie Set
Ana de Armas James Bond után a John Wick-franchise-ban is letette a névjegyét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Végszó

Bátran kijelenthetjük, hogy amennyiben a Balerina címe előtt nem virítana ott a hatalmas John Wick-felirat, úgy is bármikor megállná a helyét. A pulzusszámot felröptető végtelen akciózások, Keanu Reeves epikus visszatérése, napjaink egyik legnépszerűbb színésznőjének számító Ana de Armas meglepő keménysége mellett a szentendrei hófedte macskaköves utcák látványának köszönhetően is egy szempillantás alatta nézők kedvencévé válhat a Balerina, mely már most elérhető a CANAL+ kínálatában.

 

