Véget ér a kaland?! Minden, amit az Emily Párizsban folytatásáról tudni lehet

Nem biztos, hogy sokan mertek volna nagy tétben fogadni arra 2020 októberében egy ártatlan romkom-sorozat a Netflix egyik legmenőbb zászlóshajójává képes válni pár esztendő leforgása alatt. Az Emily Párizsban esetében viszont egyértelműen ez a helyzet. A francia fővárosba kalandozó tengeren túli marketinges fiatal hölgy szerelmi kalandjait ugyanis rajongók milliói követik nyomon immár fél évtizede. A Lily Collins által alakított Emily Cooper sztorija decemberben 18-án már az ötödik évadával futott be a rajongók legnagyobb örömére, akik egy emberként skandálják, hogy „még, még, még, ennyi nem elég!”. De vajon meg is kapják, amit akarnak? Cikkünk további része SPOILER-veszélyes!

Az Emily Párizsban 5. évada jelenleg top 1 a Netflixen (Fotó: Netflix)

Emily Párizsban. Vagy inkább Emily Hellászban?

A bemutatása után rögtön az aktuális legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élére kerülő Emily Párizsban tragédia közepette leforgatatott 5. évada tankönyvbe illő cliffhangerrel ért véget. Miután főhősnőnk és talján kedvese, Marcello útjai különválnak, Emily-t felkeresi egy régi jó ismerőse, Gabriel, aki nem a soha véget nem érő l’amourjuk helyszínére, Párizsba, hanem Görögországba invitálja meg magához a lányt.

Emily és Marcello sztorija véget ért, de egy régi-új szerelem ismét megjelent a főhőnő horizontján (Fotó: Netflix)

A címszereplő tehát Itália után kicsit keletebbre helyezheti át a székhelyét az Emily Párizsban 6. évadában, amennyiben a széria nem kerül az elkaszálás sorsára, ahogy az történt Jeff Goldblum vagy Arnold Schwarzenegger műsorával. Bár Darren Star romantikus szériája már így is jócskán túlszárnyalta az előbb említett sorozatokat, hiszen már a hatodik szezonja után ácsingóznak a fanok. A Netflix egyelőre hivatalosan nem erősítette meg a show újabb fejezetének elkészültét, de Star már sejtelmesen nyilatkozott a Deadline-nak Emily jövőjét illetően:

Emily és Gabriel szépen találtak újra egymásra. A végkifejlet pedig szerintem egyértelműen arra utal, hogy továbbra is részei maradnak egymás életének. Remélem, Emily elfogadja a meghívást…

− kommentálta az Emily Párizsban 5. évad 10. részének fináléját az alkotó.

A drogbotrányba keveredett szereplője miatt rivaldafénybe kerülő Emily Párizsban következő felvonásában tehát Emily és Gabriel szerelmi sztorija szövődhet tovább. Amennyiben a Netflix is rábólint, az új évad akár már jövőre befuthat a vörös streamingóriás platformjára, hiszen 2023 kivételével 2020 óta idáig minden évben egy új fejezettel lepték meg a rajongókat a készítők. Ám, aki nem tud addig várni, annak ajánljuk, hogy újrázzon az eddigi összes epizódból, melyeket hiánytalanul megtalálnak a Netflix felületén.