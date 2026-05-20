„Apa, anya, mama” – összeszorul a szív: így búcsúztak el Süllős Gyulától és családjától – galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 17:35
Elbúcsúztatták a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt magyar áldozatokat. Süllős Gyula és családja a Kozma utcai temetőben lelt örök nyugalomra.

Egy szál fehér rózsával érkeztek a gyászolók szerdán délután az Új köztemetőbe, ahol elbúcsúztatták a kenyai repülőgép-balesetben 2025. október 28-án elhunyt magyar családot. Süllős Gyula felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja, valamint a bébiszitter is odaveszett a tragédiában. A temetést Süllős testvérének két gyászoló fia szervezte a barátokkal együtt. 

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A fiúk a virágokból "Anya, apa, mama" feliratot állítottak össze. Az egyik fehér csokron a Panna név olvasható, Süllős Gyula gyermeke szintén meghalt a tragédiában.

Galériánkban megnézheted a fotókat a sírhelyről.

Galéria: Süllús Gyula és családja búcsúztatója
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
