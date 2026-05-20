„Apa, anya, mama” – összeszorul a szív: így búcsúztak el Süllős Gyulától és családjától – galéria

Egy szál fehér rózsával érkeztek a gyászolók szerdán délután az Új köztemetőbe, ahol elbúcsúztatták a kenyai repülőgép-balesetben 2025. október 28-án elhunyt magyar családot. Süllős Gyula felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja, valamint a bébiszitter is odaveszett a tragédiában. A temetést Süllős testvérének két gyászoló fia szervezte a barátokkal együtt.
A fiúk a virágokból "Anya, apa, mama" feliratot állítottak össze. Az egyik fehér csokron a Panna név olvasható, Süllős Gyula gyermeke szintén meghalt a tragédiában.
