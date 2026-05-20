Emberek tömege rohant az életéért: autó robbant fel a város szívében – videó

Kedden kora este robbant fel egy autó Manhattanben. Az ekkor készült videón az látható, ahogy az emberek a hatalmas lángok elől menekülnek.
Az incidens a Charging Bull szobor közelében történt, ahol a füst és a lángok rövid idő alatt ellepték a környéket.
A tűzoltóság közlése szerint az egységek helyi idő szerint 17:42 körül érkeztek a helyszínre, és több mint egy órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül nem sokkal 19:00 előtt sikerült megfékezni.
Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, és egyelőre azt sem lehet tudni, mi okozta a tüzet - írja a TMZ.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.