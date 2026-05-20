Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Emberek tömege rohant az életéért: autó robbant fel a város szívében – videó

New York
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 18:05
manhattanrobbanás
Hatalmas felfordulás alakult ki a pénzügyi negyedben. A robbanás után lángok és sűrű füst lepték el az utcát.
CJA
A szerző cikkei

Kedden kora este robbant fel egy autó Manhattanben. Az ekkor készült videón az látható, ahogy az emberek a hatalmas lángok elől menekülnek.

Autó robbant fel Manhatten-ben
Autó robbant fel Manhattanben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az incidens a Charging Bull szobor közelében történt, ahol a füst és a lángok rövid idő alatt ellepték a környéket.

A tűzoltóság közlése szerint az egységek helyi idő szerint 17:42 körül érkeztek a helyszínre, és több mint egy órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül nem sokkal 19:00 előtt sikerült megfékezni.

Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, és egyelőre azt sem lehet tudni, mi okozta a tüzet - írja a TMZ.

Videón a robbanás

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu