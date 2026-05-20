Elbúcsúztatták Süllős Gyulát és családját, édesapja mellé helyezték

Egy szál fehér rózsával érkeztek a gyászolók szerdán délután az Új köztemetőbe, ahol elbúcsúztatták a kenyai repülőgép-balesetben 2025 október 28-án elhunyt magyar családot. Süllős Gyula felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja, valamint a bébiszitter is odaveszett a tragédiában. Az érzelmes, és méltóságteljes búcsúztatót az unokaöccsei szervezték, a megemlékezésen Varga Viktor énekelt. A gyászolók között többek között feltűnt Fásy Ádám, és az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács István is.

Süllős Gyula 43 évesen hunyt el Fotó: Vasas SC

A Borsnak nyilatkozó családi barát elmondta, a fiúk úgy szervezték, hogy Süllős Gyula édesapja mellett nyugodhasson.

"A temetőben egy régi kriptaházat újítottak fel teljesen, oda kerültek a családtagok hamvai. Sőt, Gyula édesapjának urnáját is áthelyezik oda, így ilyen formában együtt lesz a család" - nyilatkozta a Borsnak a család neve elhallgatását kérő jó barátja.

A 43 éves Süllős Gyula hosszú évek óta volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, egyben az angyalföldi klub elnökségi tagja és aranygyűrűse.