Elbúcsúztatták Süllős Gyulát és családját, édesapja mellé helyezték

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 14:24 / FRISSÍTÉS: 2026. május 20. 14:35
Szerdán délután elbúcsúztatták a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt magyar családot. Süllős Gyulát és hozzátartozóit a budapesti Kozma utcai Új köztemetőben kísérték utolsó útjukra.

Egy szál fehér rózsával érkeztek a gyászolók szerdán délután az Új köztemetőbe, ahol elbúcsúztatták a kenyai repülőgép-balesetben 2025 október 28-án elhunyt magyar családot. Süllős Gyula felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és annak párja, valamint a bébiszitter is odaveszett a tragédiában. Az érzelmes, és méltóságteljes búcsúztatót az unokaöccsei szervezték, a megemlékezésen Varga Viktor énekelt. A gyászolók között többek között feltűnt Fásy Ádám, és az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács István is.

Süllős Gyula 43 évesen hunyt el Fotó: Vasas SC

Süllős Gyula a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője volt

A Borsnak nyilatkozó családi barát elmondta, a fiúk úgy szervezték, hogy Süllős Gyula édesapja mellett nyugodhasson.

"A temetőben egy régi kriptaházat újítottak fel teljesen, oda kerültek a családtagok hamvai. Sőt, Gyula édesapjának urnáját is áthelyezik oda, így ilyen formában együtt lesz a család" - nyilatkozta a Borsnak a család neve elhallgatását kérő jó barátja.

A 43 éves Süllős Gyula hosszú évek óta volt a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, egyben az angyalföldi klub elnökségi tagja és aranygyűrűse.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
