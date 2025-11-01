Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Panna egy csupaszív kislány volt!" - Megszólalt a kenyai repülőgép-baleset áldozatának egyik tanára

kenya
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 13:00
gyásztragédiahalál
Nyilatkozott a Borsnak a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyar kislány légtornatanára. A Kenyában elhunyt, 13 éves Panna Vincze Tünde egyesületébe járt és igencsak tehetségesnek bizonyult. Az artistaszakmában közismert oktatót mélyen érintette kedves tanítványa tragédiája.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról beszámoltunk, kedden életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja egy kenyai repülőgép-balesetben. Az áldozatok között van a sportvezető 13 éves gyermeke, Panna is. A Bors megtalálta a kislány egyik tanárát. Vincze Tünde, a Baross Imre Artistaképző Intézet oktatója, illetve a Magyar Légtornász Egyesület ügyvezetője a saját centrumában tanította a karika és a silk szépségeire a fiatal tehetséget.

Panna a kenyai katasztrófában vesztette életét. Tehetséges légtornász volt  Fotó: Vincze Tünde

- Panna egy igazi kis szeretetgombóc volt. Három évig tanítottam. Rendkívül tehetséges és tisztelettudó volt, a szüleiről is csak a legjobbakat mondhatom. Volt, hogy az édesapja, volt, hogy az édesanyja kísérte el az edzésekre, mindketten kedves, csupaszív emberek voltak. Mindenben támogatták a gyermekeiket – mesélte Tünde.

Előttem van, ahogy Pannát behozták a centrumba, és szinte látom a kis angyal göndör fürtjeit. Mikor megdicsértem, örömmel odaszaladt hozzám és így szólt: „Úristen, Tünde, de szeretlek!”. Természetesnek vettem, hogy tegezett 

– emlékszik vissza a Hortobágyi Károly-díjas artistaművész.

- Panna szerette maga kiválasztani, hogy melyik zenére találjunk ki gyakorlatsort. A karika volt a kedvence. Ha cirkuszban járt a családjával, a produkciót levideózta, hogy megmutathassa, mit szeretne kipróbálni. A hajlékonysága, a lazasága és a szorgalma miatt később akár kiváló artista is lehetett volna belőle. Igaz, a szülei egyelőre hobbisportként tekintettek a légtornára - mesélte a Borsnak az oktató.

Vincze Tünde a kenyai repülőgép-balesetben vesztette el tanítványát
Tünde (jobboldalon) sok sikeres artistát indított el az útján, többek között Kapitány Olíviát (balra), a Cirque du Soleil sztárját is. A kenyai repülőgép-balesetben egyik kedvenc tanítványát veszítette el  Fotó: Bors

Az oktató képtelen felfogni a kenyai repülőgép-baleset szörnyű tragédiáját
 

Tünde szerint Gyula és felesége mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt. Gyönyörű helyekre mentek együtt nyaralni, ezért Panni rengeteget látott a világból. 

Ezt az egész balesetet nem tudom felfogni kedd óta. A hírekből természetesen értesültünk arról, hogy mi történt Kenyában egy magyar családdal, de azt már ismerősöktől tudtam meg, hogy kik az áldozatok. Panna egyik legjobb barátnője szintén hozzám jár, az ő édesanyja pedig jó kapcsolatot ápolt Beával, Panna anyukájával. A döbbenettől és a gyásztól egész éjjel nem tudtam aludni 

– csuklott el Tünde hangja.

Bea, az anyuka nem csupán elvitte Pannát a foglalkozásokra, hanem általában végig ott is maradt, hogy megcsodálhassa, milyen ügyes a lánya. Tünde számára még mindig felfoghatatlan, hogy egy ilyen hirtelen bekövetkezett tragédia vetett véget a család életének.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu