"Panna egy csupaszív kislány volt!" - Megszólalt a kenyai repülőgép-baleset áldozatának egyik tanára

Mint arról beszámoltunk, kedden életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja egy kenyai repülőgép-balesetben. Az áldozatok között van a sportvezető 13 éves gyermeke, Panna is. A Bors megtalálta a kislány egyik tanárát. Vincze Tünde, a Baross Imre Artistaképző Intézet oktatója, illetve a Magyar Légtornász Egyesület ügyvezetője a saját centrumában tanította a karika és a silk szépségeire a fiatal tehetséget.
- Panna egy igazi kis szeretetgombóc volt. Három évig tanítottam. Rendkívül tehetséges és tisztelettudó volt, a szüleiről is csak a legjobbakat mondhatom. Volt, hogy az édesapja, volt, hogy az édesanyja kísérte el az edzésekre, mindketten kedves, csupaszív emberek voltak. Mindenben támogatták a gyermekeiket – mesélte Tünde.
Előttem van, ahogy Pannát behozták a centrumba, és szinte látom a kis angyal göndör fürtjeit. Mikor megdicsértem, örömmel odaszaladt hozzám és így szólt: „Úristen, Tünde, de szeretlek!”. Természetesnek vettem, hogy tegezett
– emlékszik vissza a Hortobágyi Károly-díjas artistaművész.
- Panna szerette maga kiválasztani, hogy melyik zenére találjunk ki gyakorlatsort. A karika volt a kedvence. Ha cirkuszban járt a családjával, a produkciót levideózta, hogy megmutathassa, mit szeretne kipróbálni. A hajlékonysága, a lazasága és a szorgalma miatt később akár kiváló artista is lehetett volna belőle. Igaz, a szülei egyelőre hobbisportként tekintettek a légtornára - mesélte a Borsnak az oktató.
Tünde szerint Gyula és felesége mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt. Gyönyörű helyekre mentek együtt nyaralni, ezért Panni rengeteget látott a világból.
Ezt az egész balesetet nem tudom felfogni kedd óta. A hírekből természetesen értesültünk arról, hogy mi történt Kenyában egy magyar családdal, de azt már ismerősöktől tudtam meg, hogy kik az áldozatok. Panna egyik legjobb barátnője szintén hozzám jár, az ő édesanyja pedig jó kapcsolatot ápolt Beával, Panna anyukájával. A döbbenettől és a gyásztól egész éjjel nem tudtam aludni
– csuklott el Tünde hangja.
Bea, az anyuka nem csupán elvitte Pannát a foglalkozásokra, hanem általában végig ott is maradt, hogy megcsodálhassa, milyen ügyes a lánya. Tünde számára még mindig felfoghatatlan, hogy egy ilyen hirtelen bekövetkezett tragédia vetett véget a család életének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.