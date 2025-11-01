"Panna egy csupaszív kislány volt!" - Megszólalt a kenyai repülőgép-baleset áldozatának egyik tanára

Mint arról beszámoltunk, kedden életét vesztette Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja egy kenyai repülőgép-balesetben. Az áldozatok között van a sportvezető 13 éves gyermeke, Panna is. A Bors megtalálta a kislány egyik tanárát. Vincze Tünde, a Baross Imre Artistaképző Intézet oktatója, illetve a Magyar Légtornász Egyesület ügyvezetője a saját centrumában tanította a karika és a silk szépségeire a fiatal tehetséget.

Panna a kenyai katasztrófában vesztette életét. Tehetséges légtornász volt Fotó: Vincze Tünde

- Panna egy igazi kis szeretetgombóc volt. Három évig tanítottam. Rendkívül tehetséges és tisztelettudó volt, a szüleiről is csak a legjobbakat mondhatom. Volt, hogy az édesapja, volt, hogy az édesanyja kísérte el az edzésekre, mindketten kedves, csupaszív emberek voltak. Mindenben támogatták a gyermekeiket – mesélte Tünde.

Előttem van, ahogy Pannát behozták a centrumba, és szinte látom a kis angyal göndör fürtjeit. Mikor megdicsértem, örömmel odaszaladt hozzám és így szólt: „Úristen, Tünde, de szeretlek!”. Természetesnek vettem, hogy tegezett

– emlékszik vissza a Hortobágyi Károly-díjas artistaművész.

- Panna szerette maga kiválasztani, hogy melyik zenére találjunk ki gyakorlatsort. A karika volt a kedvence. Ha cirkuszban járt a családjával, a produkciót levideózta, hogy megmutathassa, mit szeretne kipróbálni. A hajlékonysága, a lazasága és a szorgalma miatt később akár kiváló artista is lehetett volna belőle. Igaz, a szülei egyelőre hobbisportként tekintettek a légtornára - mesélte a Borsnak az oktató.

Tünde (jobboldalon) sok sikeres artistát indított el az útján, többek között Kapitány Olíviát (balra), a Cirque du Soleil sztárját is. A kenyai repülőgép-balesetben egyik kedvenc tanítványát veszítette el Fotó: Bors

Az oktató képtelen felfogni a kenyai repülőgép-baleset szörnyű tragédiáját



Tünde szerint Gyula és felesége mindig a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt. Gyönyörű helyekre mentek együtt nyaralni, ezért Panni rengeteget látott a világból.

Ezt az egész balesetet nem tudom felfogni kedd óta. A hírekből természetesen értesültünk arról, hogy mi történt Kenyában egy magyar családdal, de azt már ismerősöktől tudtam meg, hogy kik az áldozatok. Panna egyik legjobb barátnője szintén hozzám jár, az ő édesanyja pedig jó kapcsolatot ápolt Beával, Panna anyukájával. A döbbenettől és a gyásztól egész éjjel nem tudtam aludni

– csuklott el Tünde hangja.