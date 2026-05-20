Ő volt a világ legszexibb nője: 80 éves lett Cher – Őrjítően dögös fotókon a legenda

Cher az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb alakja és női ideálja. Az amerikai énekesnő sorra halmozta el magát díjakkal, szinte mindegyikből sikerült legalább egyet megszereznie. Azonban nem csak a zenében, de a mozivásznakon is megmutatta magát. A Mamma Mia és a Díva csak két film, azok közül, amelyekben meghatározó szerepet kapott Cher, ám ezek mellett is voltak olyan alkotások, ahonnan emlékezhetnek rá a rajongók.

Cher még mindig elképesztő formában van (Fotó: KPA/Northfoto)

Pár érdekesség a születésnapos Cherről

Cher neve körül sok pletyka kering. 1946-ban született az énekesnő eredetileg a Cherilyn Sarkisian nevet kapta, de házassággal később már négy neve is volt és Sarkisian LaPiere Bono Allman-nek szólították. A popsztár végül besokallt és 1979-ben mindenki dolgát megkönnyítette. Nem csak a művészvilágban, de hivatalosan is Cher lett a neve.

Cher gyerekkora sem volt egyszerű, mivel szülei kapcsolata eléggé viharos volt. Amíg az énekesnő a fiatalkorát élte, addig szülei háromszor házasodtak össze és váltak is el.

Na de karrierje sem hasonlítható senkiéhez sem. Olyan sikert ért el az színész-énekesnő, ami előtte csak egyetlen egy embernek sikerült, Barbra Streisand-nak. 1988-ban Oscar-díjat nyert, miközben új dalával vezette a slágerlistákat is. Ez is jól mutatja, hogy mennyire sokoldalú a legendás énekesnő.

Cher sokak számára példakép megjelenése és kisugárzása miatt (Fotó: Johnny Nunez)

Cher a nagybetűs díva

A 80 éves színész-énekesnő hihetetlen formában van még mindig, ami miatt felmerült a kérdés. Hogyan csinálja? A válasz pedig egyszerű, sok plasztikai műtéttel. Cher sosem tagadta, hogy számtalanszor végeztek rajta plasztikai beavatkozásokat. Ha ez még nem lenne elég, nem csak, hogy nem tagadja, sőt még büszke is, hogy ennyiszer kés alá feküdt élete során.

Az ikonnak nem csak dalai és filmszerepei miatt volt ekkora hírneve, hanem kisugárzása és megjelenése miatt is. A Barbie-babák többször mintázva voltak hírességekről. Legtöbbször egyszer, ám Cherből egy sosem elég. Róla összesen négy babát mintáztak 2001 és 2007 között.

A születésnapos Cher még mindig nem tervez megállni és folyamatos fellépésein a mai napig óriási tömeg fogadja.