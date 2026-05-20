Kilépett a komfortzónájából: elképesztő videót mutatott Szandi

Szandi számára talán most érkezik élete egyik legboldogabb pillanata, hiszen a lánya, Bogdán Blanka első gyermekét várja, így az énekesnő hamarosan nagymama lesz. Szandi már nagyon várja a csöppség érkezését, ugyanakkor addig sem lassít.

Szandi új sportot próbált ki Fotó: Mediaworks Archív

Szandi kilépett a komfortzónájából: először próbálta ki ezt a sportot

A csinos énekesnő mindig is híres volt a sportos életmódjáról, nemrégiben azt mutatta meg, hogyan edz otthon. Ám úgy néz ki, hogy nagyobb adrenalinra vágyott ennél. Ugyanis Szandi most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy elment falat mászni, ráadásul ezt a sportot most először próbálta ki.

Szerintem adrenalin függő vagyok. Minden olyan sport és tevékenység vonz, ami kimozdít a komfortzónámból. Életem első falmászásán elhatároztam, hogy mindenképpen felmegyek a tetejéig! Sikerült és ez óriási érzés volt!

- olvasható az énekesnő posztjában.

Szani a rajongókat is lenyűgözte, hogy mennyire sportos életet él, ugyanakkor erre is felhívták a figyelmét.

– Fantasztikus nő vagy, de kérlek, légy nagyon óvatos és kerüld a sérüléseket - tanácsolta az egyik kommentelő.

– Ügyes vagy - fogalmazott egy másik követő.

Mutatjuk Szandi videóját: