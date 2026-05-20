„Rajtakaptam a férjemet megcsalás közben, de egyetlen okból hagytam, hogy folytatódjon a dolog”

Egy nő a közösségi médiában osztotta meg nagy szívfájdalmát, miután rájött férje mocskos kis titkára. De vajon miért hagyta a szerető feleség, hogy hónapokon keresztül folytatódjon a románc? Elmondása szerint nehezebb helyzetbe került, mint hitte: „megcsal a férjem, de egyetlen okból hagyom, hogy továbbra is hűtlen legyen hozzám”.

A megtört feleségnek egyetlen magyarázata volt arra, miért hagyja kibontakozni a bimbózó románcot.

„Megcsal a férjem” – A feleségben egy világ dőlt össze, majd elképesztő tervet eszelt ki

Mary 10 éve élt boldog házasságban kedvesével, és azt hitte, hogy minden rendben van köztük, azonban rájött, hogy férje szeretőt tart. Ugyanis, amikor a férfi elment otthonról, a telefonja jelzett, felesége pedig mit sem sejtve megnyitotta az üzenetet, amiben feketén-fehéren az állt: „Szeretlek”. Maryben ekkor egy világ omlott össze, azonban nem hagyta, hogy a fájdalom padlóra küldje. Helyette inkább egy ravasz tervet eszelt ki.

Mivel a feleség nagyon kíváncsi volt a szerelmi sztorira, és sejtette, hogy a férje semmit sem vallana be neki, úgy döntött, hogy titokban megfigyeli a bimbódzó románcot. Ezért szinkronizálta az üzeneteiket, így amikor a férfi üzenetet kapott, felesége is el tudta olvasni a szerető és a férje között zajló beszélgetéseket. És bár Mary az elején szívből gyűlölte a másik nőt, az idő előrehaladtával valami nagyon megváltozott benne. De vajon miért nem vetett véget a titkos viszonynak? A feleség őszintén vallott furcsa érzelmeiről a neten.

Ezért nem fékezte meg a feleség a románc folytatását – Az ördögi kör

Mary időközben rájött, hogy a szerető ugyanolyan áldozat, mint ő maga, ezért a férje iránti gyűlölete és undora még nagyobb mértéket öltött. A másik nőnek ugyanis fogalma sem volt arról, hogy szerelme még a feleségével él.

Azt állította a szeretőjének, hogy már külön élünk és válófélben vagyunk. A javára szóljon, hogy nem emleget engem úgy, mint egy szörnyű exfeleséget, aki elvette a boldogságát. Egyáltalán nem beszél rólam

– írta a megrökönyödött feleség.