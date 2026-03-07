Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Rálőttek egy fideszes aktivistára: „Most kell higgadtnak maradni!” – Orbán Viktor így reagált a felfoghatatlan esetre

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 14:51
Háborúellenes GyűlésaktivistaFideszháborúlövés
A miniszterelnök Debrecenben értesült a történtekről.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, döbbenetes események láttak napvilágot, kiderült ugyanis, hogy rálőttek egy fideszes aktivistára. Az estről Vitályos Eszter osztott meg részleteket a közösségi oldalán, Orbán Viktor pedig a debreceni Háborúellenes Gyűlés után azonnal reagált is a rendkívüli hírre. 

Rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni! 

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor. 

