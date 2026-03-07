Rálőttek egy fideszes aktivistára: „Most kell higgadtnak maradni!” – Orbán Viktor így reagált a felfoghatatlan esetre

Ahogy arról lapunk is beszámolt, döbbenetes események láttak napvilágot, kiderült ugyanis, hogy rálőttek egy fideszes aktivistára. Az estről Vitályos Eszter osztott meg részleteket a közösségi oldalán, Orbán Viktor pedig a debreceni Háborúellenes Gyűlés után azonnal reagált is a rendkívüli hírre.
Rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni!
- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.