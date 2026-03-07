Rálőttek egy fideszes aktivistára: „Most kell higgadtnak maradni!” – Orbán Viktor így reagált a felfoghatatlan esetre

Ahogy arról lapunk is beszámolt, döbbenetes események láttak napvilágot, kiderült ugyanis, hogy rálőttek egy fideszes aktivistára. Az estről Vitályos Eszter osztott meg részleteket a közösségi oldalán, Orbán Viktor pedig a debreceni Háborúellenes Gyűlés után azonnal reagált is a rendkívüli hírre.

Rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni!

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.