15°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Hiába nyert a Liverpool, Arne Slotot újabb támadás érte

arne slot
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 15:35
liverpoolwolverhampton
A Liverpool sikerrel vette az angol labdarúgó FA Kupa nyolcaddöntőjét. Ennek ellenére a csapat trénerét, Arne Slotot támadás érte a közösségi médiában.
Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban a Liverpool 3-1-re legyőzte idegenben a Wolverhamptont és bejutott a legjobb nyolc közé az FA Kupában. A győzelem ellenére a liverpooli szurkolók ismét Arne Slot vezetőedzőt kritizálták. A holland szakember újra jobbhátvédként számolt Szoboszlaival, ráadásul most azt is szemére vetették, hogy miért nem ad több lehetőséget fiatal klasszisának, Rio Ngumohának, aki remekelt a Wolves ellen - írja az Origo.

Arne Slot
Arne Slot munkájával a győzelem ellenére sem elégedettek Fotó: Liverpool FC

A 17 éves Rio Ngumoha szenzációsan játszott péntek este, minden megmozdulása életveszélyes volt, ennek ellenére az idei szezonban alig kapott lehetőséget – a Premier League-ben mindössze 128 percet játszott. 

Arne Slot nem tudja mit csinál?

Ngumoha példája azt mutatja, hogy ennek a menedzsernek és a szakmai stábnak fogalma sincs, mit csinálnak. Sokkal többet kellett volna játszania ebben a szezonban

 - kritizált az X-en egy hozzászóló. 

Szoboszlai kapcsán rendre megjegyzik, hogy luxus őt jobb hátvédként szerepeltetni, amikor a magyar légiós hatékonysága kiemelkedő a középpályán.

A Liverpool nyolcaddöntős a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában negyeddöntős, a Premier League-ben pedig harcol a dobogóért. Arne Slot csapatára rendkívül fontos meccsek várnak még az idei szezonban.

 

