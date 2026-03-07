Hiába nyert a Liverpool, Arne Slotot újabb támadás érte

Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban a Liverpool 3-1-re legyőzte idegenben a Wolverhamptont és bejutott a legjobb nyolc közé az FA Kupában. A győzelem ellenére a liverpooli szurkolók ismét Arne Slot vezetőedzőt kritizálták. A holland szakember újra jobbhátvédként számolt Szoboszlaival, ráadásul most azt is szemére vetették, hogy miért nem ad több lehetőséget fiatal klasszisának, Rio Ngumohának, aki remekelt a Wolves ellen - írja az Origo.

Arne Slot munkájával a győzelem ellenére sem elégedettek Fotó: Liverpool FC

A 17 éves Rio Ngumoha szenzációsan játszott péntek este, minden megmozdulása életveszélyes volt, ennek ellenére az idei szezonban alig kapott lehetőséget – a Premier League-ben mindössze 128 percet játszott.

Arne Slot nem tudja mit csinál?

Ngumoha példája azt mutatja, hogy ennek a menedzsernek és a szakmai stábnak fogalma sincs, mit csinálnak. Sokkal többet kellett volna játszania ebben a szezonban

- kritizált az X-en egy hozzászóló.

Szoboszlai kapcsán rendre megjegyzik, hogy luxus őt jobb hátvédként szerepeltetni, amikor a magyar légiós hatékonysága kiemelkedő a középpályán.

A Liverpool nyolcaddöntős a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában negyeddöntős, a Premier League-ben pedig harcol a dobogóért. Arne Slot csapatára rendkívül fontos meccsek várnak még az idei szezonban.