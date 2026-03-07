Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A "Kutya" és "Ali baba" ámokfutása: így működik az ukrán háborús maffia

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 15:48
A csütörtökön Magyarországon letartóztatott pénzszállítók között van egy olyan egykori katonai vezető is, aki az orosz-ukrán háború fogoly- és túszcseréi során gazdagodott meg. De vajon miért egy korrupt titkosszolgálati vezető kísérte az aranykonvojt és ez a pénz vajon honnan származott?
Az elmúlt napokban Zelenszkij egyre idegesebb, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy egyre durvábban fenyegeti Orbán Viktor miniszterelnököt, illetve hazánkat. De vajon mi az idegessége oka? Csak nem az elfogott aranykonvoj, és az egyre inkább behatárolható ukrán háborús maffia?

A TEK munkatársai letartóztatták az aranykonvoj kísérőszemélyzetét
A TEK munkatársai letartóztatták az aranykonvoj kísérőszemélyzetét
Fotó: Terrorelhárítási Központ

Az aranykonvoj nem mindennapi kísérete

Március 5-én, csütörtökön az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót és annak hét fős kíséretét állították meg a magyar hatóságok. A konvoj kezdett hamar nagyon izgalmassá válni. Egyrészt a rakomány nem más volt, mint dollár- és euró millió kötegek bezsákolva, illetve közel 10 kilónyi aranyrúd. És akkor ott van még a kíséret is: kiképzett katonák, nagymúltú katonai vezetők, akik a Zelenszkij-kormány alatt jól megszedték magukat. Joggal vetődött fel tehát a kérdés: ti kik vagytok, és mit akartok?

Az ukrán kormány azonnal magyarázkodásba kezdett: ez csak az egyik állami ukrán bank rutinszerű pénzszállítmánya volt, nincs benne semmi érdekes. De miért nem átlátható banki átutalással rendezték, miért a nem is Ukrajna felé haladó M5-ös autópályán és miért ilyen képzett katonai-titkosszolgálati kísérettel vitték meg a szállítmányt?

A kísérők egyike Hennagyij Ivanovics Kuznyecov az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezérőrnagya volt, aki hosszú éveken át az ukrán terrorellenes struktúrákban töltött be vezető pozíciókat. És hogy katonai képességei mellett mivel szerzett még magának országos ismeretséget az egykori kutyatenyésztő? Hát mondjuk azzal, ahogy Zelenszkij jobbkezével, Andrij Jermakkal együtt egy brutális háborús maffia hálózatot építettek ki.

A kétes hátterű Kuznyecov
A kétes hátterű Kuznyecov, az SZBU volt vezérőrnagya, aki az aranykonvoj gyanús szállítmányát kísérte
Fotó: X

A háború nyertesei: a "Kutya" és "Ali baba"

Egy ukrán oknyomozó újságíró szerint a Kutya becenéven is ismert Kuznyecov és Jermak, alias Ali baba, annak idején maguk állíthatták össze a cserére szánt foglyok listáját, ami lehetőséget teremtett visszaélésekre. 

A cserére szánt listákra állítólag olyan gazdag üzletemberek kerültek fel, akik 30-80 ezer dollárt fizettek azért, hogy őket "a rezsim áldozatainak" mutassák be, továbbá az egyik 2020-as csere során csak néhány személy volt valódi katona vagy önkéntes, a többiek civilek vagy ellentmondásos hírű emberek voltak.

A újságíró arra a következtetésre jut, hogy a fogolycsere-rendszer abban az időszakban zárt mechanizmussá válhatott, megfelelő ellenőrzés nélkül, ahol a katonai vezetők jelentős vagyonra tettek szert.

A portál szerint ebből a bizniszből nőhetett ki magát az a vagyon is, amelynek egyik látványos szimbóluma Kuznyecov Dnyeper-parti villája lett.

Vagyis, ha igaz lenne a hivatalos ukrán álláspont, miszerint a konvoj szimpla banki tranzakciót bonyolított le, akkor nagy valószínűséggel nem egy ilyen múltú embert ültetnek a pénz mellé. Az ügy úgy tűnik messze túlmutat egy hétköznapi pénzszállításon, pláne, ha vetünk egy pillantást a főszereplő nem éppen makulátlan hátterére és politikai összefonódásaira.

Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak
Volodimir Zelenszkij és a korrupciós botrányba azóta belebukott Andrij Jermak
Fotó: X

Ott csalta el a háborús pénzeket, ahol csak tudta

A Glavcom ukrán híroldal egy 2020-as tényfeltáró cikke részletesebben is foglalkozott az SZBU egykori vezetőjével. 

A lap szerint Kuznyecov papíron "terrorelhárítási gyakorlatnak" álcázott szolgálati kiküldetéseket szervezett, miközben a parancsnoksága alá tartozó különleges erők valójában civil rendezvényeket, koncerteket biztosítottak, teljesen feketén.

A hivatalos dokumentációban ezek az utak az oroszok által megszállt övezetbe szóló kiküldetésekként szerepeltek, ami ráadásul több előnnyel is járt a résztvevők számára, úgy mint a katonák fizetését megemelték, a szolgálati idejüket pedig kedvezőbb beszámítással vették nyilvántartásba.

Ha a sajtóhír igaz, akkor a tábornok egyszerre merítette ki a költségvetési csalást, a közokirat-hamisítást és a terrorellenes erők magáncélú használatát. Szép kis bűnlajstrom.

Forrás: Metropol

 

