Banki ügyintézőnek adta ki magát, több millió forintot csalt ki áldozatától

A szigetszentmiklósi rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki banki ügyintézőnek adta ki magát és több millió forintot csalt ki áldozatától – közölte a Police.hu.

Fotó: Freepik (illusztráció!)

Március 2-án délután hívott fel egy ismeretlen nő egy szigetszentmiklósi férfit, és banki ügyintézőként mutatkozott be. Arra hivatkozott, hogy gyanús pénzmozgásokat lát a hívott fél számláján, minél gyorsabban be kellene lépnie a netbankjába. Ahogy a sértett bejelentkezett, „átirányította” őt a férfi saját bankjának „ügyintézőjéhez”. Ő arra kérte, hogy egyeztessenek minden bankkártyaadatot, beleértve a kártyaszámot, a lejárati dátumot, sőt még a CVC-kódot, valamint a vásárlási és a készpénzfelvételi limitet is.

A férfi bedőlt a trükknek, és eleget tett a kérésnek. Kis idő elteltével a csalók már vásároltak is a kártyával, és közel 3 millió forintot vettek le a számláról. Többször vettek fel pénzt ATM-ből, valamint egy budapesti áruházban kétszer is vásároltak.

Miután a nyomozók ezt megtudták, azonnal adatokat gyűjtöttek és elemeztek. Amikor megkeresték a fővárosi üzlet vezetőjét, kiderült, hogy még az eladóknak is gyanús volt a vásárló, aki a tranzakciókat végrehajtotta. Március 3-án az üzletvezető hívta is az egyenruhásokat, hogy a férfi megint a boltban van. Ekkor a budapesti zsaruk azonnal a helyszínre siettek, és elfogták a 32 éves M. Eriket, majd átadták őt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság járőreinek.

A rendőrök a csalótól több mint másfél millió forintot, két telefont, valamint ruhadarabokat foglaltak le.

M. Erik ellen a nyomozók csalás miatt indítottak büntetőeljárást. Gyanúsított kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.

A rendőrség felhívta a figyelmet az elővigyázatosságra és óvatosságra intett az interneten és telefonon terjedő csalásokkal kapcsolatban:

– Ne hagyja magát átverni, legyen gyanakvó!

– Tartsa észben: a banki ügyintézők soha nem kérik az ügyfeleket telefonbeszélgetés közben utalásra! Azt sem kérik, hogy telepítsen bármilyen alkalmazást a telefonjára vagy a számítógépére! A rendőrség sem kér ilyet!