Young G Béci a Háborúellenes Gyűlésen: Megbolondult a világ

A Háborúellenes Gyűlés legutóbbi megállója Debrecen volt, ahol rengeteg sztár vett részt személyesen, hogy megtekintsék Orbán Viktor és a többi politikus beszédét. Young G Béci lapunknak arról beszélt, hogy ilyenkor kifejezetten fontos, hogy kiálljunk egymás mellett.

A Háborúellenes Gyűlés debreceni eseményén Young G Béci kitért a közel-keleti helyzetre is (Fotó: Kaiser Ákos)

Young G Béci kifakadt a Háborúellenes Gyűlésen

Ilyen még nem történt velem, de a héten nagyon letargikus hangulatom van, még dolgozni is alig volt kedvem. Annyira nagy nyomás van az embereken, az Ukrajnában történtek miatt is és a közel-keleti helyzet miatt, hogy ropognak a rakéták az emberek feje felett. Szerencsére Magyarországon nem ez a helyzet

– mondta lapunknak a rapper.

A mostani Háborúellenes Gyűlés kiemelt fontosságú a külpolitikai helyzet miatt, ez abból is látszik, hogy rengetegen utaztak el Debrecenbe. „Kicsit azt látom, hogy megbolondult a világ és sokszor nem látunk jövőképet. Nagyon nehéz ilyenkor a fontos dolgokra összpontosítani, mivel nekem a mindennapjaimat ez tölti ki, hogy figyelem az eseményeket. Néha már túlzásba is esek, de ma például a gyereknek is megmondtuk, hogy ne nyomkodja annyira a telefont, mivel rengeteg az információ, ami napi szinten érkezik” - árulta el Young G Béci.

Young G Béci szerint botrányos az ukrán elnök megnyilvánulása (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci reagált Zelenszkij fenyegetésére

Botrány. Ez már borzasztó és kellemetlen. Kellemetlen az országra nézve is és, hogy valaki az energiaválság kellős közepén ilyet mond, az szörnyű. Az, hogy egy miniszterelnök, egy másik ország miniszterelnökével meg mer tenni ilyet, az szerintem extra gáz

– emelte ki a rapper.