Rendkívüli: rálőttek a Fidesz aktivistájára Szentendrén – videó

lövés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 13:51
Vitályos EszteraktivistaFidesz
Egy fideszes önkéntesre lőttek rá Szentendrén kopogtatás közben.
Bors
Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője új videójában.

LANTOS Csaba; GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter Kormányinfó
Vitályos Eszter
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

A képviselő beszámolt róla, hogy most kapta a hírt arról, hogy

egy önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.

Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból – mondta Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely szerinte az utóbbi időben erősödött fel.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával

– mondta. Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta: „Elég az erőszakból! Eddig és ne tovább!”

A kormányszóvivő jelezte, hogy az esetről később további részletekkel is jelentkezik – írja a Magyar Nemzet. 

