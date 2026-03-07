Rendkívüli: rálőttek a Fidesz aktivistájára Szentendrén – videó

Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője új videójában.
A képviselő beszámolt róla, hogy most kapta a hírt arról, hogy
egy önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.
Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból – mondta Vitályos Eszter.
A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely szerinte az utóbbi időben erősödött fel.
Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával
– mondta. Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta: „Elég az erőszakból! Eddig és ne tovább!”
A kormányszóvivő jelezte, hogy az esetről később további részletekkel is jelentkezik – írja a Magyar Nemzet.
