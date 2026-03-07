Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hankó Balázs: Egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzésben oktatók

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 15:55
szakképzésMagyarország Kormányatámogatás
A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.
Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett.

Hankó Balázs Fotó: Purger Tamás

Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint két és félszeresére nőttek 2020-hoz képest.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák "a jövő mestereit".

A miniszter elmondta azt is, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak, a cél pedig az, hogy

 "Európában elsők és világban is dobogósok legyünk".

