Hankó Balázs: Egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzésben oktatók

Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett.
Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint két és félszeresére nőttek 2020-hoz képest.
Hangsúlyozta, a cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák "a jövő mestereit".
A miniszter elmondta azt is, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak, a cél pedig az, hogy
"Európában elsők és világban is dobogósok legyünk".
