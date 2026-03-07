Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Sztárdömping a debreceni Háborúellenes Gyűlésen - Senki nem rejtette véka alá a véleményét Zelenszkijről

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 16:05
Hajdú Péter, Gönczi Gábor, Tóth Gabi és még sok más ismert személy is részt vett a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. Mind kiálltak a béke mellett, és megmutatták, hogy az összetartás milyen erővel bír. A Háborúellenes Gyűlésen többen is reagáltak Zelenszkij legutóbbi kijelentésére, amellyel halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Rengeteg ismert művész, médiaszemélyiség és közéleti szereplő is megjelent a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, ahol a béke fontosságáról, a világpolitikai feszültségekről és Magyarország szerepéről beszéltek. A színpadon és a felvezető műsorokban egyaránt felszólaltak ismert arcok, mások pedig a helyszínen mondták el véleményüket a sajtónak – sokan élesen reagálva Volodimir Zelenszkij kijelentéseire.

Háborúellenes Gyűlés
Elképesztő tömeg gyűlt össze a debreceni Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Kurucz Árpád)

Bárdosi Sándor és Nagy Feró a Patriótában vendégeskedtek

A rendezvényhez kapcsolódó felvezető műsorokban is több ismert személy osztotta meg gondolatait. Bárdosi Sándor a Patrióta műsorában beszélt az ukrán elnök kijelentéseiről.

„Nem elég, hogy az oroszokkal harcol, még fenyegeti egy harmadik országnak a lakosságát?” – fogalmazott, majd a magyar miniszterelnök politikájáról is szót ejtett. 

Orbán Viktor mennyire tisztességes, határozott és higgadt. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára Magyarországnak ennyire jó vezetője

– mondta Bárdosi Sándor.

Szintén a Patrióta felvezető műsorában szólalt meg Nagy Feró, aki arról beszélt, hogy szerinte az Európai Unió is felelősséget visel a kialakult helyzetben.

„Ukrajna és Zelenszkij már úgy gondolja, hogy ők már ide tartoznak. Nem tudom, honnan vették a bátorságot. Ebben az Európai Unió nagyon nagy hibás, mert az érezteti velük, hogy Magyarországgal mindent meg lehet csinálni, egy a lényeg, hogy ne Orbán Viktor győzzön” – mondta.

Bárdosi Sándor és Nagy Feró
Bárdosi Sándor és Nagy Feró a Patriótában álltak ki a béke mellett (Fotó: YouTube)

Emilio a feleségével a Mandiner felvezető műsorában voltak

A Mandiner felvezető műsorában Emilio is megszólalt, aki elsősorban a béke fontosságát hangsúlyozta.

„Én egy békeszerető ember vagyok a családommal együtt. A békében hiszek. Van egy jövőképem: szeretek koncertezni, a családommal lenni, békében és biztonságban élni. Nekem nagyon fontos, hogy kiálljak a béke mellett.”

Magyarországnak egy ilyen erős vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Ő előre látta, hogy mi jöhet, nagyon résen volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk.

Emilio és Tina a Mandiner vendégei voltak (Fotó: Mandiner)

Király Viktor nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést

A rendezvényt zenei fellépés is színesítette: Király Viktor nyitotta meg a programot saját dalával, a Forgószéllel, amely megadta az esemény alaphangulatát.

Király Viktor nyitotta meg a rendezvényt (Fotó: Kurucz Árpád)

Kudlik Júlia is felszólalt a debreceni Háborúellenes Gyűlésen

A színpadon Kudlik Júlia is felszólalt, aki beszédében az elmúlt évek eredményeiről és a biztonság megőrzésének fontosságáról beszélt.

„Az elmúlt másfél évtizedben, sok magyar szorgos emberrel együtt leraktuk, megépítettük a mi kicsi piros-fehér-zöld katedrálisunk biztonságos alapját, amely mindenkinek nyugalmat, békességet és biztonságot kínál. Ne engedjük, hogy valaki, vagy valakik elsöpörjék és megsemmisítsék ezt a biztonságot” – mondta.

_E3A0847_1
Kudlik Júlia is felszólalt az eseményen (Fotó: Kurucz Árpád)

Visszatértek a Szabadság vándorai

A hangulatot tovább emelte, amikor Curtis és Radics Gigi ismét színpadra léptek, és újra előadták Demjén Ferenc legendás dalának, a Szabadság vándorainak a feldolgozását, amely hatalmas sikert aratott a közönség körében.

_E3A1042
Curtis és Radics Gigi dala ismét óriási sikert aratott (Fotó: Kurucz Árpád)

Róka és Gönczi Gábor a Borsnak nyilatkoztak

A helyszínen több ismert személyiség a Borsnak is nyilatkozott. Lukács Nikolasz, azaz Róka az ukrán elnök kijelentéseire így reagált:

„Egy elnök nem mondhat ilyet. Egészen felháborító. Ezzel nemcsak a magyar miniszterelnököt, hanem az egész magyar társadalmat fenyegette meg és ilyet nem lehet csinálni.”

Gönczi Gábor arról beszélt, miért tartja fontosnak az ilyen rendezvényeket.

„Azt gondolom, hogy most még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk, mint az eddigieknél bármikor, hiszen a világ helyzete és alakulása nem éppen rózsás. A Közel-Kelet lángokban áll, miközben Zelenszkij megfenyegette a magyar miniszterelnököt, még nemzetközi tekintetben is példátlan módon. Itt a helye mindenkinek, akik szeretnék elkerülni a háborút, békét akarnak és hisznek abban, hogy a magyar kormány pontosan tudja azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk" – mondta a Borsnak.

Gönczi Gábor több Orbán firkás pulcsit is vett a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen
Gönczi Gábor hisz az összefogás erejében (Fotó: Mediaworks)

Jabber és Tóth Gabi is kiállnak a béke mellett

Jabber szintén a béke fontosságát emelte ki a Borsnak adott interjújában.

„Ha valaki körülnéz a világban, akkor látja, hogy nem olyan rózsás a helyzet. Én keresem a békét, a szeretetet és itt sikerült megtalálnom. Magyar emberként fontos számomra, hogy tisztában legyünk a következő lépéssel népként.”

A rendezvényen Tóth Gabi is megszólalt a Borsnak, és elárulta, hogyan próbálja megőrizni a pozitív gondolkodását a mai háborúkkal teli világban.

„Próbálok pozitívan hozzáállni, vagy humorral kezelni a dolgokat. Baj van a világban. Orbán Viktor miniszterelnök úr feltette a térképre Magyarországot, nem is akárhova, és azt gondolom, hogy most már egyre több világvezető mondja azt rá, hogy példaértékű, amit tesz.”

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Tóth Gabi
Tóth Gabi Orbán Viktort méltatta (Fotó: Kurucz Árpád)

Hajdú Péter és Young G Béci felháborítónak tartják Zelenszkij fenyegetését

Az ukrán elnök kijelentéseiről Hajdú Péter is elmondta a véleményét a Borsnak.

Megdöbbentőnek tartom, nincs mentsége erre. Ilyenkor az Uniónak össze kell fognia, és ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan. A politikai kultúrába egy ilyen viselkedés megengedhetetlen.

Young G Béci szintén élesen reagált Zelenszkij kijelentésére, őszintén nyilatkozott a Borsnak.

„Botrány. Ez már borzasztó és kellemetlen. Kellemetlen az országra nézve is és, hogy valaki az energiaválság kellős közepén ilyet mond, az szörnyű. Az, hogy egy miniszterelnök, egy másik ország miniszterelnökével meg mer tenni ilyet, az szerintem extra gáz.

A debreceni rendezvényen tehát több ismert szereplő is felszólalt vagy nyilatkozott, közös üzenetük pedig az volt: a béke megőrzése és a háború elkerülése mindenki közös érdeke.

 

