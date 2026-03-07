„Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen

Herczeg András, a DVSC labdarúgó akadémia szakmai igazgatója a debreceni Háborúellenes Gyűlésen többek között elmondta, az utóbbi 16 évben egészen más lehetőségek között dolgozhatnak a klubnál, mint korábban.
Mi debreceniek nagyon szeretünk itt élni, büszkék vagyunk a városra, a Loki Debrecenben egy nagyon fontos dolog, tehát hozzátartozik a városhoz. Büszkék vagyunk, hogy ennél a klubnál, ennél a csapatnál dolgozhatunk. Ég és föld most a különbség, a gyerekek jó körülmények között tudnak sportolni, jó pályákon. A szülők sokkal szívesebben hozzák, mint a régi időkben. Magyarország az egy sportnemzet, és mindig híresek vagyunk arról, hogy igen kiemelt szerepet kap a sport támogatása. Nagyon fontos, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Én Fidesz győzelmet várok!
- fogalmazott Herczeg András, aki 2009-ben vezetőedzőként a Bajnokok Ligája főtáblájára vezette a DVSC-t. A Ferencváros 1995-ös BL-szereplése után magyar csapatként a Lokinak sikerült ez a bravúr.
A debreceni háborúellenes gyűlésen Debrecen másik legendája, Dzsudzsák Balázs is megjelent.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.