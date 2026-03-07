Újabb orrműtétre készül Kiara Lord: „Szedjenek ki maximálisan annyi szövetet, amennyit lehet”

A Nagy Ő új évada miatt Kiara Lord nevét még többen megismerték, és persze az életének minden részletére kíváncsiak a rajongók, emiatt az eredeti külsejéről előástak jó néhány fotót. Kiara azonban egy cseppet sem szégyenli a szépészeti és plasztikai beavatkozásait, sőt, Hajdú Péter műsorában most nyíltan beszélt arról, hogy bár már kétszer esett át orrműtéten, továbbra sem elégedett.

Kiara Lord korát szinte lehetetlen megállapítani, hiszen már nem egy plasztikai műtéten esett át (Fotó: Máté Krisztián)

A Beköltözve Hajdú Péterhez vendégeként Kiara Lord eredeti külsejéről is mesélt, pontosabban arról, hogy mi mindent változtatott meg magán azóta. Úgy tűnik, a legkritikusabb pont az orra, amit szeretne újra megműttetni.

„Egyáltalán nem hasonlítasz a fiatalabb önmagadra, az orrod például legalább egyszer meg lett műtve” – jelentette ki Hajdú Péter, amikor megnézte Kiara Lord fiatalkori fotóját.

Itt még nagyon baba voltam, de azért most is hasonlítok, viszont az orrom valóban többször meg volt műtve, és még most sem vagyok vele elégedett. Még mindig nem jó, csak az a baj, hogy rosszul hegesedik az orrom. Éppen ezért akarok még műtétet, hogy akkor szedjenek ki maximálisan annyi szövetet, amennyit lehet. Szóval, ha úgy alakul, akkor megműttetem

– árulta el a terveit Kiara.

Kiara Lord plasztikai műtétek előtti fotóján szinte felismerhetetlen Hajdú Péter szerint (Fotó: YouTube)

Kiderült, milyen volt eredetileg Kiara Lord

Az köztudott, hogy a felnőttfilmes mellei nem természetesek, ahogy az orra és a szája sem. Elmondása szerint azonban, bár korábban fel volt töltve az álla is, attól mostanra megszabadult.

„Itt is teljesen máshogy nézel ki” – állapította meg Hajdú Péter Kiara Lord könyvének borítóját nézve.

„Igen, itt töltve volt az állam, és már a második orrom volt. Viszont az államat azóta kioldattam, már nincs benne semmi. Ja és persze szőke voltam, erősebb sminket hordtam. De biztosan leszek még szőke is, meg vörös is. Sőt, az eredeti hajszínem is elég vöröses” – mondta a pornószínésznő, aminek kapcsán azt is elárulta, kinek a külsejét örökölte eredetileg.

Egyébként nagyon hasonlítok édesapámra. Mármint még a szétműtött arcom előtt elég sok arcvonás fellelhető volt

– tette még hozzá.