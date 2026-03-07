Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Megdöbbentő részleteket derített ki Orbán Viktor: „Utána történt a durranás”

Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni! - írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

A miniszterelnök arra reagált, hogy Szentendrén rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára, aki videóban maga is megszólalt a döbbenetes eseményről. Orbán Viktor először is megköszönte a munkáját, majd megkérdezte, hogy látta-e, aki rálőtt? Mire a férfi elmondta:

Sok mindent nem láttam belőle. Elkezdett kiabálni, akkor már felvettem a nyúlcipőt és utána történt a durranás.

Orbán Viktor gyorsan meg is kérdezte:

Nem esett benned kár?

Mire az aktivista elmondta, hogy szerencsére nem.