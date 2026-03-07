"Nem tudtam megtartani az egykilós súlyzót" - Tovább romlott a lebénult balerina állapota

Mint arról a Bors beszámolt, 2022. június 27-én Tóth Nikolett éppen a munkahelye, a Budapesti Operettszín felé sétált, amikor a beépítés alatt álló tetőtérből leszakadó törmelék maga alá temette őt. Az orvosoknak több napos küzdelem árán sikerült megmenteniük az életét, de Niki kerekesszékbe kényszerült. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina a történtek óta tíznél is több műtéten átesett, legutóbb egy hónappal ezelőtt a gerincét operálták.
A Bors a balerinát telefonon érte utol:
Sajnos eddig nem jelentkeztek a beavatkozás pozitív hatásai, mi több, a két kezem is folyamatosan romlik, tehát egyáltalán nem érzem jól magamat. A mobilomat még én magam veszem fel, de bizonyos dolgokat nem tudok kinyitni. A minap a rehabilitáción egy egykilós súlyzó esett ki a kezemből
– monda Niki, aki a reményt annak ellenére sem adja fel, hogy mostanában az orvosok sem sok jóval biztatják.
- Tudom, hogy fejlődik a tudomány, ezért is él bennem a remény, hogy valamikor az én problémámra is megtalálják a megoldást. Tisztában vagyok vele, hogy mindez a sérülésem szövődményeként kialakult poszttraumás sziringomielia – magyarázta a táncművész.
A balerina és az elhibázott építkezés kivitelezője megállapodását elfogadva a Fővárosi Törvényszék havi 3 millió forintos életjáradékot ítélt meg Nikinek. Ennek egy részéből a balerinának adóznia is kell, de a fizetésre kötelezett legalább már átutalta a megfelelő összeget. A pénzre nagy szüksége is van a balerinának, hiszen mindennapos életviteléhez is segítségre van szüksége és állapota miatt számos plusz kiadása van.
