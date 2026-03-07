„Nem vagyok jól” – Szívszorító, mit mondott Mackenzie Michalski édesanyja

Már 16 hónapja annak, hogy megtalálták a Budapestre látogató amerikai turista, Mackenzie Michalski holttestét a Balaton környékén. Ismeretes, a nő szórakozni és kikapcsolódni érkezett a magyar fővárosba, ahol megismerkedett az ír férfivel, akivel olyannyira egymásra hangolódtak, hogy Kenzie felment a férfi bérelt lakására. Itt azonban megtörtént a tragédia: szexuális aktus közben a férfi megkötözte és megfojtotta az amerikai nőt, akinek a testét pánikszerűen eltüntette; egy bőröndbe csomagolta és a Balatonhoz vitte.
Bár a férfi már a kihallgatásán és később a tárgyalásán is azt állította, hogy nem gyilkosság, hanem baleset történt, a család egyetlen szavát sem hiszi. Az első peren elhűlve hallgatták, ahogy elmondja; mindent, ami aznap este este történt, azt állítása szerint maga, Kenzie kérte.
Minden ilyen, ami történt, a lány kérésére történt. Ami történt, baleset volt
– mondta a bíró előtt M. L. T., miután az ügyész felsorolta azokat a borzalmakat, melyeket a vád szerint a férfi Kenzivel tett. A nő édesanyja, Jill az eset után megtörten nyilatkozott a Borsnak:
Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan
– szögezte le. Hozzátette, hogy bár a történtek óta az életük egy rémálom és a tárgyalóban is borzalmas volt hallgatni a férfi szavait, ők eljönnek, itt lesznek és Kenzie igazáért harcolnak.
Eközben mindent megtesznek azért is, hogy életben tartsák Mackenzie emlékét: emlékestet rendeztek a tiszteletére, megünnepelték a születésnapját, édesanyja pedig halálának napján, minden egyes hónapban, szívszorító üzenetet küld lányának a mennyekbe. Így tett most, március 5-én is, amikor egy szűkszavú, összetört üzenetet és egy dalt hagyott a lányának:
Ma van a 16. hónapom Kenzie nélkül és nem vagyok jól
– írta tömören a gyászoló anya.
Az ír férfi azóta is rácsok mögött van, tagadja, hogy megölte volna a nőt. Legutóbbi, zárt tárgyalásán azonban kiderült: a férfi alaposan bepiált a történtek előtt, a férfi ugyanis 2-5 decinyi whisky-t és közel 10 sört vert be a gyilkosság előtt. Bár legutóbb is kérvényezték szabadlábra helyezését, ezt a bíróság ismét elutasította, pedig szülei még lakást is vettek M. L. T.-nek Budapesten és csillagászati óvadék letételét is kilátásba helyezték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.