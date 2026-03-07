„Nem vagyok jól” – Szívszorító, mit mondott Mackenzie Michalski édesanyja

Már 16 hónapja annak, hogy megtalálták a Budapestre látogató amerikai turista, Mackenzie Michalski holttestét a Balaton környékén. Ismeretes, a nő szórakozni és kikapcsolódni érkezett a magyar fővárosba, ahol megismerkedett az ír férfivel, akivel olyannyira egymásra hangolódtak, hogy Kenzie felment a férfi bérelt lakására. Itt azonban megtörtént a tragédia: szexuális aktus közben a férfi megkötözte és megfojtotta az amerikai nőt, akinek a testét pánikszerűen eltüntette; egy bőröndbe csomagolta és a Balatonhoz vitte.

Mackenzie Michalski anyukája szívszorító üzenetet küldött lányának Fotó: Facebook

Üzent Mackenzie Michalski anyukája

Bár a férfi már a kihallgatásán és később a tárgyalásán is azt állította, hogy nem gyilkosság, hanem baleset történt, a család egyetlen szavát sem hiszi. Az első peren elhűlve hallgatták, ahogy elmondja; mindent, ami aznap este este történt, azt állítása szerint maga, Kenzie kérte.

Minden ilyen, ami történt, a lány kérésére történt. Ami történt, baleset volt

– mondta a bíró előtt M. L. T., miután az ügyész felsorolta azokat a borzalmakat, melyeket a vád szerint a férfi Kenzivel tett. A nő édesanyja, Jill az eset után megtörten nyilatkozott a Borsnak:

Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan

– szögezte le. Hozzátette, hogy bár a történtek óta az életük egy rémálom és a tárgyalóban is borzalmas volt hallgatni a férfi szavait, ők eljönnek, itt lesznek és Kenzie igazáért harcolnak.

Kenzie családja eljött minden tárgyalásra Fotó: Bors

Eközben mindent megtesznek azért is, hogy életben tartsák Mackenzie emlékét: emlékestet rendeztek a tiszteletére, megünnepelték a születésnapját, édesanyja pedig halálának napján, minden egyes hónapban, szívszorító üzenetet küld lányának a mennyekbe. Így tett most, március 5-én is, amikor egy szűkszavú, összetört üzenetet és egy dalt hagyott a lányának:

Ma van a 16. hónapom Kenzie nélkül és nem vagyok jól

– írta tömören a gyászoló anya.

Az ír férfi azóta is rácsok mögött van, tagadja, hogy megölte volna a nőt. Legutóbbi, zárt tárgyalásán azonban kiderült: a férfi alaposan bepiált a történtek előtt, a férfi ugyanis 2-5 decinyi whisky-t és közel 10 sört vert be a gyilkosság előtt. Bár legutóbb is kérvényezték szabadlábra helyezését, ezt a bíróság ismét elutasította, pedig szülei még lakást is vettek M. L. T.-nek Budapesten és csillagászati óvadék letételét is kilátásba helyezték.