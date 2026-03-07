Ukrán aranykonvoj: „Nekünk is csak kérdéseink vannak még” – Orbán Viktor szerint sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte

Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg Magyarország területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás. A konvojjal hét ukrán állampolgár utazott, akiket a hatóságok előállítottak, majd később kiutasítottak az országból. A TEK akciójáról készült felvételek és a lefoglalt vagyonról közölt képek azonnal politikai üggyé tették a történetet, amelyre Kijev is feldúltan reagált.

Háborúellenes Gyűlés, Debrecen

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Az ukrán aranykonvoj döbbenetes sztorijával pedig még Orbán Viktor is szombaton a Háborúellenes Gyűlésen.

Nekünk is csak kérdéseink vannak még. Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a pénzzel Magyarországon. Nekem gyanús ami történik. Van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt, ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember. Élek a gyanúperrel, hogy sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe

– mondta a miniszterelnök Debrecenben.