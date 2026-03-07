Minden idők leghátborzongatóbb skinwalker-észlelései: ezeket az ijesztő lényeket rögzítette a biztonsági kamera

UFO-észlelések vagy a navahó indiánok sötét hiedelemvilágának alakjai kísértettek az amerikai farmon? Mutatjuk, mi történt a Skinwalker Ranch néven elhíresült területen valójában!

Nincs magyarázat a jelenségekre, amelyeket a Skinwalker Ranchon rögzítettek

Egy utahi farmon az 1990-es évektől kezdtek furcsa jelenségeket tapasztalni.

Több kutatócsoport is vizsgálódni kezdett a területen.

A beszámolók és az adatok alapján UFO-k vagy skinwalkerek jelenlétére gyanakodnak.

Paranormális jelenségek a Skinwalker Ranchon

A szóban forgó északkelet-utahi birtok a 20. század elején jött létre, és évtizedekig teljesen hétköznapi gazdaságként működött. A tulajdonosok marhatenyésztéssel foglalkoztak. Azonban az 1990-es években egy új család költözött a farmra. Nem sok időbe telt, míg olyan paranormális jelenségekről kezdtek el beszámolni, amelyektől ma is a hideg rázza az embereket.

Kezdetben narancsszínű, kör alakú fények jelentek meg a levegőben. A hegyoldalt egyszerre egy vörös fény világította be. A mezőn furcsa, kör alakú lenyomatok jelentek meg. A farmon élő állatok pedig megmagyarázhatatlan sérülések következtében pusztultak el.

A család egyik legkülönösebb élménye egy hatalmas, farkasszerű lényhez kötődött. Az állat a karám felé közeledett, ezért rálőttek. Több golyó is eltalálta. A beszámolók szerint azonban a lövéseknek semmilyen látható hatása nem volt. A lény végül egyszerűen eltűnt.

Tudományos vizsgálódás indult a Skinwalker Ranchon

A területről szivárgó paranormális beszámolókat hamar felkapta a sajtó is

A különös történetek felkeltették Robert Bigelow érdeklődését, aki régóta foglalkozott UFO-észlelésekkel. A milliárdos megvásárolta a birtokot, és kutatócsoportját kiküldte a farmra. A kutatók kamerákat, szenzorokat és megfigyelőállomásokat telepítettek az egész területen. Jelentéseikben ők is az égen feltűnő fényekről, beazonosíthatatlan állatokról és újabb állatcsonkításokról írtak. Egy marha testét kibelezve találták meg, azonban a brutális támadás színhelyén egy csepp vér sem volt.

De ez még nem minden! A paranormális jelenségek sokasodtak: a technikai eszközök folyamatosan meghibásodtak. Kamerák álltak le, kábelek sérültek meg, mintha valami megzavarta volna a megfigyelő-felszereléseket.