Minden idők leghátborzongatóbb skinwalker-észlelései: ezeket az ijesztő lényeket rögzítette a biztonsági kamera

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 19:45
ufo-észlelésparanormális jelenségekparajelenség
Vérfagyasztó állatcsonkítások és egy beazonosíthatatlan lény. Állami szervek is vizsgálták azt a kis farmot, amely idővel paranormális jelenségek csomópontjává vált. Minden jel arra utal, hogy az ősi indián legendák lényei, a skinwalkerek állhattnak a megmagyarázhatatlan történések hátterében.
Boncza Léda
A szerző cikkei

UFO-észlelések vagy a navahó indiánok sötét hiedelemvilágának alakjai kísértettek az amerikai farmon? Mutatjuk, mi történt a Skinwalker Ranch néven elhíresült területen valójában!

Skinwalkerek által kísértett farmépület.
Nincs magyarázat a jelenségekre, amelyeket a Skinwalker Ranchon rögzítettek
Fotó: Goldilock Project / shutterstock
  • Egy utahi farmon az 1990-es évektől kezdtek furcsa jelenségeket tapasztalni.
  • Több kutatócsoport is vizsgálódni kezdett a területen.
  • A beszámolók és az adatok alapján UFO-k vagy skinwalkerek jelenlétére gyanakodnak.

Paranormális jelenségek a Skinwalker Ranchon

A szóban forgó északkelet-utahi birtok a 20. század elején jött létre, és évtizedekig teljesen hétköznapi gazdaságként működött. A tulajdonosok marhatenyésztéssel foglalkoztak. Azonban az 1990-es években egy új család költözött a farmra. Nem sok időbe telt, míg olyan paranormális jelenségekről kezdtek el beszámolni, amelyektől ma is a hideg rázza az embereket.

Kezdetben narancsszínű, kör alakú fények jelentek meg a levegőben. A hegyoldalt egyszerre egy vörös fény világította be. A mezőn furcsa, kör alakú lenyomatok jelentek meg. A farmon élő állatok pedig megmagyarázhatatlan sérülések következtében pusztultak el.

A család egyik legkülönösebb élménye egy hatalmas, farkasszerű lényhez kötődött. Az állat a karám felé közeledett, ezért rálőttek. Több golyó is eltalálta. A beszámolók szerint azonban a lövéseknek semmilyen látható hatása nem volt. A lény végül egyszerűen eltűnt.

Tudományos vizsgálódás indult a Skinwalker Ranchon

Sivatag, ahol Skinwalker-jelenségeket tapasztaltak.
A területről szivárgó paranormális beszámolókat hamar felkapta a sajtó is
Fotó: Wesley96 / shutterstock

A különös történetek felkeltették Robert Bigelow érdeklődését, aki régóta foglalkozott UFO-észlelésekkel. A milliárdos megvásárolta a birtokot, és kutatócsoportját kiküldte a farmra. A kutatók kamerákat, szenzorokat és megfigyelőállomásokat telepítettek az egész területen. Jelentéseikben ők is az égen feltűnő fényekről, beazonosíthatatlan állatokról és újabb állatcsonkításokról írtak. Egy marha testét kibelezve találták meg, azonban a brutális támadás színhelyén egy csepp vér sem volt.

De ez még nem minden! A paranormális jelenségek sokasodtak: a technikai eszközök folyamatosan meghibásodtak. Kamerák álltak le, kábelek sérültek meg, mintha valami megzavarta volna a megfigyelő-felszereléseket.

A kutatások iránt a kormányzat is érdeklődni kezdett. Az amerikai védelmi hírszerzés egyik programja is vizsgálni kezdte az égi jelenségeket. Később, 2016-ban pedig a birtokot Brandon Fugal vásárolta meg, aki újabb csapatot vitt a farmra a rejtély megoldásának reményében.

Minden kutatócsoport ugyanazokról a megmagyarázhatatlan történésekről számolt be. Újabb UFO-észlelések, sőt föld alatti üregek felfedezését jegyezték fel.

Skinwalkerek és UFO-k jelenlétére utalnak a magyarázatok

Mik a skinwalkerek?

A skinwalkerek alakja az Egyesült Államok délnyugati részén élő indiánok hagyományainak a legsötétebb oldala. A legenda szerint a skinwalkerek olyan lények, amelyek képesek állatok – leggyakrabban prérifarkas, farkas, medve vagy bagoly – alakját felvenni. Egyes történetek szerint akár emberi formát is ölthetnek. A hagyomány úgy tartja, hogy egykor gyógyítók, törzsi varázslók vagy boszorkányok voltak, akik hatalmukat rossz célokra kezdték használni.

A folklór szerint csak különleges módon, fehér hamuval bekent fegyverrel lehet végezni egy skinwalkerrel. Ez megmagyarázza, miért nem volt hatásos a többszöri lövés a farmon feltűnt lény esetében sem.

A rengeteg megfigyelés, kutatás és beszámoló ellenére a rejtélyt mindmáig nem sikerült megoldani.

A következő videóra kattintva még többet tudhatsz meg a skinwalkerekről:

