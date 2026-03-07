Hajdú Péter Zelenszkijről: Ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen különösen fontos hangsúlyt kapott a béke fenntartása és az előttünk álló sorsdöntő, áprilisi választás tétjéről való értekezés. A rendezvényen ott volt a legendás producer-műsorvezető Hajdú Péter is, aki exkluzív, kulisszák mögötti interjúban nyilatkozott arról nekünk, miért tartja ma Magyarországon a politikai stabilitást és a békét ilyen fontosnak, és természetesen Volodimir Zelenszkij hajmeresztő kijelentésére is őszintén reagált.
„Most van igazán tétje a választásoknak, nagyon nem mindegy, hogy háború vagy béke lesz” – kezdte Hajdú, hangsúlyozva, hogy szerinte egyetlen ember képes garantálni a kiszámítható békét és azt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból: „Azt gondolom, hogy Orbán Viktor az” – tette hozzá, kiemelve, hogy a kormány álláspontjával messzemenőkig egyetért a népek közötti békepárti gondolkodással.
A beszélgetés során szóba került Volodimir Zelenszkij üzenete is, amelyben állítólag halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Hajdú nem kertelt:
Megdöbbentőnek tartom, nincs mentsége erre. Ilyenkor az Uniónak össze kell fognia, és ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan. A politikai kultúrába egy ilyen viselkedés megengedhetetlen
– szögezte le. Véleménye szerint az európai közösségnek egységesen kell fellépnie az ilyen provokációkkal szemben, mert ezek nem csupán személyes fenyegetések, hanem a demokratikus párbeszéd alapjait is aláássák.
A gyűlésen elhangzottak és Hajdú nyilatkozata is azt mutatta, hogy a magyar közéletben a békepárti hangok erősödnek. A médiaszemélyiség jelenléte és a kulisszák mögötti beszélgetés egyaránt azt erősítette, hogy a politikai döntések felelőssége nem csupán a választások idejére szól, hanem az ország nemzetközi hitelességére és biztonságára is kihat. Hajdú felszólalása egyértelmű üzenet volt: a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a békepárti álláspont ma minden eddiginél fontosabb Magyarországon.
