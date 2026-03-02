Becsapódó rakéták, dróntámadások, lángoló épületek: megrázó videók a közel-keleti háborúról

Mint arról korábban már beszámoltunk, szombat hajnalban újabb háború tört ki a Közel-Keleten, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael úgy döntöttek, hogy egy közös katonai akció keretében támadást indítanak Irán ellen. A légicsapások következtében likvidálták az országot az elmúlt 37 évben irányító Ali Hamenei ajatollahot és Mahmud Ahmadinezsád korábbi iráni elnököt is. Irán válaszcsapásokkal reagált: katonai támaszpontok helyett közkedvelt turistahelyszíneket is célba vettek több országban is. Iráni rakéták és drónok csapódtak be szombat óta többek között Cipruson, Dubaiban, Kuvaitban és Katarban is. A háború hátteréről itt írunk részletesebben.
Most összeszedtük a legmegrázóbb videókat az elmúlt pár napból.
Február 28-án délután találat érte a dubaji Palm Jumeirah mesterséges sziget központjában álló, ötcsillagos Fairmont The Palm luxusszállodát.
A Fairmont The Palm szállodát ért támadás egy másik felvételen:
Egy további felvétel ugyanarról a támadásról:
A Burdzs al-Arab hotel, a világ hatodik legmagasabb, 321 méteres épülete is lángra kapott Dubajban, miután egy drón darabja eltalálta.
Füst száll fel az Aramco ras-tanurai olajfinomítójánál az iráni csapásokat követően.
Egy iráni ballisztikus rakéta csapódott be az izraeli Beér-Sevában, az ország déli részén; a támadásban két ember megsérült.
Így zuhant le egy lelőtt iráni Shahed–136 típusú támadó drón Kuvait felett március 1-jén reggel.
Füst száll fel a bahreini Manamában található ötcsillagos Crowne Plaza szálloda fölött. A diplomáciai negyedben működő, üzleti utazók körében ismert hotelt iráni drón vagy rakéta találta el - írja az Origo.
Nem kevesebb, mint öt rakétával vettek célpontba egy tankerhajót Muszandamnál. A húsztagú személyzetet evakuálni kellett, a jelentések szerint négyen sérültek meg.
