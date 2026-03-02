Séfek Séfe: Princess Szabina kiakadt, mi lesz ebből?

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Tischler Petra
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 17:55
séfek séfeTV2
Nem hittük, hogy az "unikorniskaki" kifejezés jön velünk szembe egy tévéműsorban. Persze ha Princess Szabina beszabadul a Séfek Séfe stúdiójába...

A Nagy Ő-ben szállt versenybe Stohl András szívéért, megtrollkodta A Nagy Duett idei első adását, ezt követően mindenki azt hitte: a Séfek Séfe 2026-os évadában is csupán egy rövidebb epizódszerep jut a különleges hangú és világlátású Princess Szabina számára. Azonban nem így lett, végül bekerült az új séf, Tischler Petra csapatába, bár kétségtelen, hogy a konyhában is okozott már jó párszor kisebb-nagyobb felfordulást.

Princess Szabina a Séfek Séfe 2026-os évadában
Princess Szabina a Séfek Séfe 2026-os évadában  Fotó: TV2

A pedagógiai asszisztens és influenszer Szabina ezúttal csapattársa, Anett munkájára akadt ki, aki szerinte nem gnoccikat készített, hanem "unikorniskakikat" – bárhogy is nézzen az ki.

"Anett úgy csinálta a pink gnoccikát, mintha unikorniskaki lenne! A Petra séf nagyon ideges volt rá" – összegezte a történteket kissé ingerülten.

Bizony, Petra séf valóban ideges volt Anett munkáját látva, el is hagyta egy hangos káromkodás a száját.

Séfek Séfe – videón, ahogy Princess Szabina unikorniskakikról magyaráz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
