Nem is sejted, kinek hálálkodik Gesztesi Panka A Nagy Duett után

Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 17:35
Gesztesi PankaA Nagy Duett 2026vallomás
Gesztesi Panka büszke a teljesítményére. Megnyílt A Nagy Duettről.

Hatalmas lelkesedéssel és hálával számolt be közösségi oldalán Gesztesi Panka A Nagy Duett élő adása után, miután Kovács Áronnal sikerült bent maradniuk a műsorban.

Gesztesi Panka nagyon boldog, hogy továbbjutott A Nagy Duettben
Gesztesi Panka nagyon boldog, hogy továbbjutott A Nagy Duettben  Fotó: MATE KRISZTIAN

Gesztesi Panka imádja A Nagy Duettet

Az Instagramon megosztott bejegyzésében így fogalmazott:

Imádtam! Nekem magasan ez volt a kedvenc produkcióm, és nagyon hálás vagyok nektek és a zsűrinek, hogy tovább folytathatom ezt az élményekkel teli utazást. Köszönök mindent! Áron, nálad pedig jobb mestert nem is kívánhatnék.

A műsorban Kovács Áron oldalán lépett színpadra, akit külön is kiemelt a posztjában, hangsúlyozva, mennyire fontos számára a közös munka. A kommentek között azonnal megindult az ünneplés. Egy hozzászóló így írt: 

Nagyon ügyes voltál, Panki!!!!

Míg egy másik rajongó ezt kommentelte: 

Annyira cukik vagytok, legjobbak .

 Több követő szívecskékkel és gratuláló emojikkal fejezte ki támogatását. A bejegyzés alapján egyértelmű, hogy a vasárnapi produkció különösen fontos mérföldkő volt számára, és a folytatás lehetősége is nagy örömet jelent neki.

