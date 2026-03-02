Tiszta apja: Michael J. Fox hasonmásával érkezett a 2026-os Actor Awardsra

Michael J. Fox ismét reflektorfénybe került a 2026-os Actor Awards gálán, de ezúttal nemcsak legendás karrierje, hanem fia, Sam Fox miatt is, aki kiköpött mása a színésznek.

Michael J. Fox fia hasonmása apjának

(Fotó: UPI Photo/eyevine/Northfoto)

Michael J. Fox fia kiköpött az apja

Michael J. Fox fiával, Sam Fox-szal kettesben érkezett a 2026-os Actor Awardsra. A 36 éves Sam ugyan nem a filmiparban dolgozik, de megjelenése azonnal felkeltette az érdeklődést. A rajongók és a sajtó egyaránt megjegyezték, mennyire hasonlít édesapjára. A közös fotók gyorsan bejárták a közösségi médiát és sokan „mini Michael J. Fox-ként” emlegették, hiszen arcvonásaiban és kisugárzásában is feltűnő a hasonlóság. Michael J. Fox a színpadon is megemlítette fiát, humorosan hozzátéve, hogy Sam nem színész, „csak a randipartnere ma estére”. A poén hatalmas nevetést váltott ki a közönségből, és még személyesebbé tette az est hangulatát.

Michael J. Fox Actor Awards szereplése

A 2026-os Actor Awards – a díjátadó szezon egyik legfontosabb eseménye – 2026. március 1-jén került megrendezésre Los Angelesben. Az est egyik legmeghatóbb pillanata pedig kétség kívül az volt, amikor Michael J. Fox színpadra lépett az I Am an Actor nyitószegmensben. A Vissza a jövőbe Marty McFly-a, aki 1991 óta Parkinson-kórral él, ritkán vállal nyilvános szereplést ilyen nagyszabású gálákon, ezért megjelenése különösen nagy figyelmet kapott. Beszédében felidézte pályája kezdetét, amikor Kanadából Los Angelesbe költözött azzal az álommal, hogy színész legyen. Humorosan megjegyezte, hogy egykori tanára szerint nem marad örökké „cuki”, amire ő csak annyit reagált, hogy talán elég hosszú ideig lesz az.

Mielőtt elhagytam az iskolát és Kanadából Los Angelesbe költöztem, hogy színészként próbáljak szerencsét, az egyik tanárom azt mondta nekem: „Fox, nem leszel örökké aranyos.” Nem tudtam, mit válaszoljak erre, ezért azt mondtam: „Talán csak elég sokáig, uram”.

A közönség állva tapsolt, hiszen Michael J. Fox beszéde egyszerre volt inspiráló és megható.

Michael J. Fox nyíltan vállalja Parkinson-kór elleni küzdelmét

(Fotó: dpa/picture-alliance/Northfoto)

Michael J. Fox Parkinson-kór elleni küzdelme

Michael J. Fox pedig nemcsak a családi pillanatok miatt került a figyelem középpontjába, hanem azért is, mert ismét nyíltan beszélt a Parkinson-kórral való együttéléséről. A színész több mint három évtizede küzd a betegséggel, és azóta is aktívan támogatja a kutatásokat. A 2026-os Actor Awards gálán hangsúlyozta, hogy ugyan a betegség komoly kihívásokat jelent számára, ő mégsem adta fel soha a színészet iránti szenvedélyét. Nemrégiben egy vendégszerep erejéig is visszatért a képernyőre, ami tovább erősítette rajongói támogatását. Beszédét pedig a következőképpen zárta: