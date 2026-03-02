Szívszorító részlet derült ki Fenyő Miklós és Voith Ági temetéséről – Íme a szívszaggató fotók...

A 2026-os év tragikusan indult, sorra érkeztek a gyászhírek a sztárvilágból. Dudás Miki halálát máig kérdőjelek övezik; Koltai János személyében sokoldalú előadóművészt veszítettünk el; Jákli Mónika autóbalesete pedig még mindig sokkban tarja az embereket. De a szomorú felsorolás itt még nem ér véget: Bodrogi Gyula felesége, a Jászai Mari-díjas Voith Ági január 28-án hunyt el. S hatalmas űrt hagy maga mögött Fenyő Miklós is: a Hungária oszlopos tagja január 31-én hunyt el, miután hetek óta kórházban ápolták. A rajongók most meglepő részletet fedeztek fel utóbbi két híresség temetése kapcsán.

Szinte hihetetlen: Fenyő Miklós temetése csaknem három hete volt (Fotó: Mediaworks)

Így néz ki Fenyő Miklós sírja hetekkel a búcsúztató után

Fenyő Miklós temetését február 10-én rendezték, a családja csak a legutolsó pillanatban értesítette a meghívott vendégeket, de még így is bőven megtelt a Farkasréti temető ravatalozója: a rokonok, barátok mellett pályatársak tucatjai rótták le tiszteletüket. Fenyő Miklós lánya, Dió mondott szívhez szóló beszédet, kiemelve, édesapja ugyan szerette a szép nőket, kivillanó combokat, de két igaz szerelme volt: Dió és Dáci édesanyja, valamint Fenyő Miklós utolsó párja, „Nyuszi”, aki a végsőkig kitartott az énekes mellett. A sírját ezután koszorúkkal, szalagokkal, mécsesekkel és kedves emlékekkel lepték el. A Bors friss fotóin látszik, még hetekkel később is ott virít a sok virág, ugyan már hervadnak, s a mécsesek száma azóta is gyarapodott…

Fenyő Miklós sírját ellepik a koszorúk, fehér és sárga rózsák, amik hervadozva őrzik a megható temetés emlékét (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Voith Ági sírját is ellepik a virágok

Voith Ágitól február 19-én vettek búcsút a Farkasréti temetőben, a színész világ színe-java tiszteletét tette a búcsúztatón, ahol többek között Rudolf Péter mondott búcsúbeszédet. Bodrogi Gyula botra – és szeretteire támaszkodva figyelte a szertartást, amire már eleve kisírt szemekkel érkezett. A sírhelyhez nem sétált fel a gyászoló tömeggel, az autóban várta meg, míg végső nyughelyére helyezik feleségét – akivel ugyan már évtizedek óta nem élt együtt, de a barátság megmaradt köztük.

Voith Ági sírja: temetése óta egyre gyűlnek a mécsesek, virágok a Jászai Mari-díjas művésznő sírhelyén (Fotó: Gáll Regina / Bors )

Egymás mellett nyugszik a két legenda!

Most szívszorító részletre lettek figyelmesek a rajongók: egy temetősétákra szakosodott nyilvános Facebook-csoportban osztottak meg fényképeket, melyen jól látszik: a két híresség csaknem egymás mellett nyugszik, néhány sírhely van csak köztük. A Bors kilátogatott a helyszínre, hogy friss fotókon örökítse meg a megható látványt, íme...