Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító részlet derült ki Fenyő Miklós és Voith Ági temetéséről – Íme a szívszaggató fotók...

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 18:00
Voith Ágitemető
Egymás mellett nyugszik a két legendás előadó! Szívfacsaró fotókat mutatunk Fenyő Miklós és Voith Ági nyughelyéről...
mkb
A szerző cikkei

A 2026-os év tragikusan indult, sorra érkeztek a gyászhírek a sztárvilágból. Dudás Miki halálát máig kérdőjelek övezik; Koltai János személyében sokoldalú előadóművészt veszítettünk el; Jákli Mónika autóbalesete pedig még mindig sokkban tarja az embereket. De a szomorú felsorolás itt még nem ér véget: Bodrogi Gyula felesége, a Jászai Mari-díjas Voith Ági január 28-án hunyt el. S hatalmas űrt hagy maga mögött Fenyő Miklós is: a Hungária oszlopos tagja január 31-én hunyt el, miután hetek óta kórházban ápolták. A rajongók most meglepő részletet fedeztek fel utóbbi két híresség temetése kapcsán.

Fenyő Miklós temetése három hete volt
Szinte hihetetlen: Fenyő Miklós temetése csaknem három hete volt (Fotó: Mediaworks)

Így néz ki Fenyő Miklós sírja hetekkel a búcsúztató után

Fenyő Miklós temetését február 10-én rendezték, a családja csak a legutolsó pillanatban értesítette a meghívott vendégeket, de még így is bőven megtelt a Farkasréti temető ravatalozója: a rokonok, barátok mellett pályatársak tucatjai rótták le tiszteletüket. Fenyő Miklós lánya, Dió mondott szívhez szóló beszédet, kiemelve, édesapja ugyan szerette a szép nőket, kivillanó combokat, de két igaz szerelme volt: Dió és Dáci édesanyja, valamint Fenyő Miklós utolsó párja, „Nyuszi”, aki a végsőkig kitartott az énekes mellett. A sírját ezután koszorúkkal, szalagokkal, mécsesekkel és kedves emlékekkel lepték el. A Bors friss fotóin látszik, még hetekkel később is ott virít a sok virág, ugyan már hervadnak, s a mécsesek száma azóta is gyarapodott…

Fenyő Miklós sírját ellepik a koszorúk, fehér és sárga rózsák, amik hervadozva őrzik a megható temetés emlékét (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Voith Ági sírját is ellepik a virágok

Voith Ágitól február 19-én vettek búcsút a Farkasréti temetőben, a színész világ színe-java tiszteletét tette a búcsúztatón, ahol többek között Rudolf Péter mondott búcsúbeszédet. Bodrogi Gyula botra – és szeretteire támaszkodva figyelte a szertartást, amire már eleve kisírt szemekkel érkezett. A sírhelyhez nem sétált fel a gyászoló tömeggel, az autóban várta meg, míg végső nyughelyére helyezik feleségét – akivel ugyan már évtizedek óta nem élt együtt, de a barátság megmaradt köztük.

Voith Ági sírja: temetése óta egyre gyűlnek a mécsesek, virágok a Jászai Mari-díjas művésznő sírhelyén (Fotó: Gáll Regina / Bors )

Egymás mellett nyugszik a két legenda!

Most szívszorító részletre lettek figyelmesek a rajongók: egy temetősétákra szakosodott nyilvános Facebook-csoportban osztottak meg fényképeket, melyen jól látszik: a két híresség csaknem egymás mellett nyugszik, néhány sírhely van csak köztük. A Bors kilátogatott a helyszínre, hogy friss fotókon örökítse meg a megható látványt, íme...

Voith Ági sírja Fenyő Miklós végső nyughelye mellett található a Farkasréti temetőben (Fotó: Gáll Regina / Bors)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu