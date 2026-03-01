Már az iráni média is megerősítette: meghalt Ali Hamenei ajatollah

Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Ali Hamenei mártírként halt meg. Az iráni állami televízió azt közölte, hogy Hamenei a teheráni belvárosban található rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek tanúsága szerint a helyszín súlyos bombázást szenvedett el - írja a Magyar Nemzet.

Ali Hamenei ajatollah halálát Irán is megerősítette Fotó: Middle East Images via AFP

Az iráni legfőbb vezetőt irodájában érte a halál, ez is bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek

– fogalmazott az állami televízió.

Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül”. Az iráni Forradalmi Gárda súlyos, határozott és elrettentő büntetést ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint a valaha volt legintenzívebb támadó művelet vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.