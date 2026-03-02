„Bombabiztosnak mondják a lakást" - a frontvonal közelében ragadt a magyar futballista

Koszta Márk szeptember óta az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva csapatában játszik. Szombaton háború robbant ki Irán és Izrael között, és a játékos Tel-Avivban ragadt. A Bors elérte a többszörös korosztályos válogatott, 29 éves futballistát, aki csak röviden beszélt a helyzetéről. A lényeg, nincs baja, nem sérült meg.

Koszta Márk jól van, egy tel-avivi lakásban vészeli át a támadásokat Fotó: Szabó Miklós

A lakásunkban van egy szoba, amit úgy építettek, hogy ellenálljon a kívülről érkező robbantásoknak, bombabiztosnak mondják. Persze ennek ellenére sem megnyugtató a helyzet. Jól vagyok, nem sérültem meg

- fogalmazott Koszta Márk.

A játékos ügyeit képviselő Ivan Rados hétfőn Borsnak hozzátette, a játékos és barátnője nem hagyja el a tel-avivi lakást.

Koszta Márk ügynöke kapcsolatban áll a játékosával

Márk továbbra is Tel-Avivban él. Az izraeli klubvezetés vasárnap délután eredetileg azt tervezte, hogy Jordániába utazik a teljes csapat, ez azonban megváltozott, végül Tel-Avivban maradtak. Márk a barátnőjével együtt a lakásukban vannak. Figyelnek a telefonon érkező jelzésekre, az izraeli hatóságok folyamatosan figyelmeztetik a lakosokat, ha iráni légitámadás, rakéta- vagy drónveszély várható. Nincs pánik, de minden nagyon bizonytalan, akár percről-percre változhat a helyzet

- nyilatkozta a Borsnak Rados, aki hozzátette, természetesen az izraeli bajnokságot felfüggesztették.