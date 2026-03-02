Rakétatámadás Dubajban: Exkluzív interjú a kint élő magyar édesanyával

A világ aggódva figyeli a híreket, az iráni drón- és rakétatámadásokat. Ági, aki nyolc éve él Dubajban a családjával, exkluzív részleteket osztott meg a Borssal: férje pilótaként rálát a háttérfolyamatokra, 17 éves lánya pedig otthonról tanul, amíg a vadászgépek elzúgnak a házuk felett.

Rakétatámadások Dubajban: Ági és családja ennek ellenére nem fél, kijárnak az utcára

Fotó: forrás/Porpáczi Ágnes

Rakétatámadás Dubajban: A hat éve kint élő magyar édesanya beszámolója

Mikor repülhetnek újra a gépek?

Porpáczi Ági férje pilóta, így az információkat nemcsak a hírekből, hanem szakmai forrásból is kapják.

Másképp kapjuk az információkat, jobban látjuk, milyen háttérintézkedések vannak. A repülésben 24 óránként hozzák az új döntéseket. Tegnap éjszaka nyugalom volt, ma délutánra már tervezték a reptér részleges megnyitását, de reggel megint jöttek a rakéták és a drónok, így azonnal újabb 24 órára leállították a polgári közlekedést

- számolt be Ági, hozzátéve, hogy folyamatosan hallják a felettük elsuhanó vadászgépeket.

A katonai bázis felé mennek a rakéták

Bár vadászgépek zúgnak felettük és a légvédelmi rendszerek zaja veri fel az éjszakát, Ágiék nem félnek. A legutóbbi rakétatámadás sem törte meg a kintiek nyugalmát: bár az éjszakai durranások olykor az ablakokat is megremegtetik, pontosan tudják, hogy a védelem teszi a dolgát.

Irán közölte, hogy miket támad: a kikötőt, a repteret és a katonai bázisokat. Tőlünk körülbelül 6 kilométerre van egy ilyen bázis. Látjuk, hogy odamennek a rakéták, de tudjuk, hogy le fogják szedni őket, nem fognak becsapódni. Dubaj légvédelme a második legjobb a világon. A durranásoktól nem alszunk jól, megrezgetik az ablakot, de a bizalmunk maximális a hadseregben és a technikában

- jelenti ki az édesanya.

A család nem messze lakik a lehetséges célpontoktól, de a pániknak jelét sem mutatják.

Természetesen megvan a minimális esélye annak, hogy esetleg valami történik a közeledben, de mi úgy látjuk, hogy ennek kicsi a kockázata. Nem a félelem, hanem inkább a segítő szándék mozdult meg mindenkiben

- teszi hozzá.

A megszokottnál kisebb a forgalom / Fotó: beküldött/ Porpáczi Ágnes

Online járnak suliba

A hétköznapok a támadások ellenére szervezetten zajlanak. A 17 éves lányuk online tanul otthon, mert átmenetileg bezártak az iskolák és az óvodák. Ez a Covid-időszakra emlékezteti őket.

A lányom reggel hétkor már ott ült a számítógép előtt, kérdés nélkül. A Covid miatt már olyan rutinunk van ebben a vészhelyzeti üzemmódban, hogy mindenki egyszerűen átkapcsolt. Nincs feszültség, nincsenek őrült vásárlások, nem vásárolták fel az ételeket vagy a vécépapírt. Ez most a türelem időszaka

- mondja higgadtan Ági.