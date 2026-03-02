Rakétatámadás Dubajban: Exkluzív interjú a kint élő magyar édesanyával

A világ aggódva figyeli a híreket, az iráni drón- és rakétatámadásokat. Ági, aki nyolc éve él Dubajban a családjával, exkluzív részleteket osztott meg a Borssal: férje pilótaként rálát a háttérfolyamatokra, 17 éves lánya pedig otthonról tanul, amíg a vadászgépek elzúgnak a házuk felett.
Porpáczi Ági férje pilóta, így az információkat nemcsak a hírekből, hanem szakmai forrásból is kapják.
Másképp kapjuk az információkat, jobban látjuk, milyen háttérintézkedések vannak. A repülésben 24 óránként hozzák az új döntéseket. Tegnap éjszaka nyugalom volt, ma délutánra már tervezték a reptér részleges megnyitását, de reggel megint jöttek a rakéták és a drónok, így azonnal újabb 24 órára leállították a polgári közlekedést
- számolt be Ági, hozzátéve, hogy folyamatosan hallják a felettük elsuhanó vadászgépeket.
Bár vadászgépek zúgnak felettük és a légvédelmi rendszerek zaja veri fel az éjszakát, Ágiék nem félnek. A legutóbbi rakétatámadás sem törte meg a kintiek nyugalmát: bár az éjszakai durranások olykor az ablakokat is megremegtetik, pontosan tudják, hogy a védelem teszi a dolgát.
Irán közölte, hogy miket támad: a kikötőt, a repteret és a katonai bázisokat. Tőlünk körülbelül 6 kilométerre van egy ilyen bázis. Látjuk, hogy odamennek a rakéták, de tudjuk, hogy le fogják szedni őket, nem fognak becsapódni. Dubaj légvédelme a második legjobb a világon. A durranásoktól nem alszunk jól, megrezgetik az ablakot, de a bizalmunk maximális a hadseregben és a technikában
- jelenti ki az édesanya.
A család nem messze lakik a lehetséges célpontoktól, de a pániknak jelét sem mutatják.
Természetesen megvan a minimális esélye annak, hogy esetleg valami történik a közeledben, de mi úgy látjuk, hogy ennek kicsi a kockázata. Nem a félelem, hanem inkább a segítő szándék mozdult meg mindenkiben
- teszi hozzá.
A hétköznapok a támadások ellenére szervezetten zajlanak. A 17 éves lányuk online tanul otthon, mert átmenetileg bezártak az iskolák és az óvodák. Ez a Covid-időszakra emlékezteti őket.
A lányom reggel hétkor már ott ült a számítógép előtt, kérdés nélkül. A Covid miatt már olyan rutinunk van ebben a vészhelyzeti üzemmódban, hogy mindenki egyszerűen átkapcsolt. Nincs feszültség, nincsenek őrült vásárlások, nem vásárolták fel az ételeket vagy a vécépapírt. Ez most a türelem időszaka
- mondja higgadtan Ági.
A kint élő magyarok összefogtak, próbálnak segíteni azokon a honfitársaikon, akik egyelőre nem tudnak hazarepülni a légtérzár miatt. Több mint 4000 magyar rekedt kint. Többen kétségbeesettek, félnek és azon aggódnak, hogy meddig kell még kint maradniuk Dubajban.
Sok turista bizonytalan, mert ők nem szoktak hozzá ehhez a fajta biztonsághoz. Az Emirátusok minden kint ragadt embernek biztosítja a szállást és az étkezést, a hotelek ingyen hosszabbítanak. Mi azzal segítünk, hogy folyamatosan írjuk nekik, mikor várható a légtérzár feloldása.
Magyarországról rengeteg üzenetet kapott az elmúlt napokban, főleg a szülei aggódnak, de ő próbálja megnyugtatni őket, hogy nem eshet bajuk.
Nagyon sok megkeresést kaptam, több százan írtak, mindenki aggódik értünk. A szüleink is nagyon izgulnak, nekik a legnehezebb, mert ők távolról nem látják, mi zajlik valójában.
Ági leszögezte: eszük ágában sincs elköltözni.
Nyolc éve vagyunk itt. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, és meg fogják oldani ezt a konfliktust normális úton. Mi maradunk.
