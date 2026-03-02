4 csillagjegy, aki 2026 márciusában sosem látott bőséget és szerencsét vonz be

A Mars március 2-án belép a Halak jegyébe, arra ösztönözve minket, hogy továbbra is merjünk álmodni. Ebben a pozícióban a Mars kissé szokatlanul működhet, de a következő hetekben mégis számos pozitív kimenetel várható, mivel kedvező fényszöget zár be a Jupiterrel.
A hónap első felében még a Halak időszakában járunk, ami sok kedvező energiát hoz a jegy szülöttei számára. A Mars március 2-án belép a jegyedbe, ami fokozza az ambícióidat, és segít abban, hogy ne add fel az álmaidat. A következő napon a Szűz jegyében napfogyatkozás történik a párkapcsolati területeden. Készülj fel arra, hogy új emberekkel találkozol, akik tágítják a látókörödet, és gyümölcsöző együttműködésekhez vezetnek. Vezetővé válsz, mivel a Mars és a Merkúr a jegyedben egyesítik erejüket, hogy megerősítsenek, és segítsenek elérni a benned rejlő lehetőségeket.
Anyagi fellendülés várható, amikor a Vénusz március 6-án belép a Kos jegyébe. Légy gyakorlatias a költekezési szokásaiddal, és összpontosíts a megtakarításra, mert a Vénusz itt hajlamossá tehet az impulzív döntésekre. Ugyanakkor a Vénusz ebben a helyzetben megtanít arra is, hogyan mutass szeretetet önmagad felé. A Merkúr március 20-án ismét direkt irányba fordul, ugyanazon a napon, amikor a Nap belép a Kosba. Ez további pozitív energiát hoz, amely segít az átalakulásban és abban, hogy erősebb kapcsolatot alakíts ki önmagaddal. A március megnyitja az ajtókat a bőség előtt, tágítja a perspektíváidat, miközben megtanít arra, hogyan légy a saját legjobb barátod.
Vízjegyként, Skorpió, a hónap eleje szenvedélyes és érzelmes energiákat hoz a számodra, mivel a Mars március 2-án belép a Halak jegyébe. Az egyedülállók nagy eséllyel találkoznak valakivel, akit „az igazinak” éreznek, ezért érdemes nem túl komolyan venni a dolgokat addig, amíg a ködös Halak Merkúr március 20-án ismét direkt mozgásba nem vált. A párkapcsolatban élők azonban profitálhatnak ebből a jelentős időszakból, hiszen megnyitják a szívüket, és akár közös otthonfelújítási projektbe is kezdhetnek a partnerükkel.
Március 3-án a Szűz jegyében lévő telihold a barátságaidra és azokra az emberekre irányítja a figyelmedet, akik valóban melletted állnak. Átalakulások zajlanak, és az is lehet, hogy a múltból is felbukkannak ismerősök. A Vénusz március 6-án belép a Kosba, ami fegyelmet hoz a mindennapi rutinodba. Elkötelezettebbé válhatsz az öngondoskodás iránt, és akár az egészségesebb életmódra is nagyobb hangsúlyt fektethetsz.
Amikor március 18-án a Halak újhold kerül a középpontba, nyisd meg a szívedet, vagy merülj el kreatív tevékenységekben. A Halak időszaka alatt magabiztosan fejezed ki önmagad, és március 20-tól a Kos szezon megmutatja, hogyan építhetsz a tehetségedre. A Merkúr ugyanazon a napon válik ismét direkt mozgásúvá, amikor a Nap jegyet vált, lehetővé téve, hogy valami újba kezdj, vagy megvalósítsd a terveidet. A Vénusz március 30-án belép a Bikába, megalapozva az áprilisban rád váró csodálatos és kiteljesedő párkapcsolati energiákat.
Márciusban nagyon elemedben érzed magad, Kos. Uralkodó bolygód, a Mars március 2-án a Halak jegyében jár, ami néhány akadályt hozhat magával. Ugyanakkor, ha türelmes vagy, áttöréseket tapasztalhatsz. Az elkövetkező hónapban helyezd előtérbe az öngondoskodást, és ne siettesd a folyamatokat. A Halakban járó Mars kedvez azoknak, akik egy kihívást jelentő projekten dolgoznak, mert megerősíti a munkafegyelmet, amit a környezeted is észrevesz.
A Vénusz március 6-án belép a jegyedbe, amitől szépnek, karizmatikusnak és vonzónak érzed magad. Új karrierlehetőségek érkezhetnek ezzel az energiával, különösen kapcsolatépítés révén. Készülj fel meghívásokra, eseményekre vagy partikra. Könnyen lehet, hogy te leszel az, aki kitűnik a társaságból.
Március 18-án a Halak újhold együtt áll a Marssal, erőteljes érzelmeket hozva felszínre. Fontos, hogy körültekintően kezeld az érzelmeidet, miközben a viharok után jelentős gyógyulási folyamaton mész keresztül. A Merkúr március 20-án ismét direkt mozgásba vált, ugyanazon a napon, amikor a Nap belép a Kosba. A március arra ösztönöz, hogy lépj elő, és éleszd újra a benned rejlő erőt.
Ebben a hónapban felerősödnek az események, mivel a Mars március 2-án belép a Halak jegyébe, kvadrátot alkot a jegyeddel, és rávilágít az otthoni ügyekre. A március 3-ai telihold tovább formálja a szakmai céljaidról alkotott képet, emlékeztetve arra, hogy építs szövetségeket, őrizd meg a békét, és kerüld a konfliktusokat.
A Vénusz március 6-án belép a Kosba, ami nagyon kedvező és motiváló energiát hoz. A Vénusz együttáll a Szaturnusszal, ami a következő hetekben új felismeréseket adhat a megtakarítási lehetőségekkel kapcsolatban. Ez a tranzit lendületet biztosít a karriered építéséhez is. Megtanulod, hogyan dolgozz hatékonyabban anélkül, hogy kimerítenéd az energiáidat. Uralkodó bolygód, a Jupiter, március 10-én direkt mozgásba vált – ez egy diadalmas hatás, amely segít értékelni az elmúlt év eredményeit.
Miután a Nap március 20-án belép a Kosba, a következő hetekben még több kreatív tehetséged mutatkozik meg. A Merkúr szintén 20-án válik ismét direkt mozgásúvá. Egy otthon elkezdett projekt közel kerülhet a befejezéshez, de ez az időszak akár a családi múlt feltárásáról is szólhat. Március 30-án a Vénusz belép a Bikába, előkészítve a további sikereket. A Vénusz ebben a pozícióban kulcsfontosságú lesz a következő hónapban az akadémiai vagy szakmai előrelépés szempontjából.
