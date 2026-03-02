4 csillagjegy, aki 2026 márciusában sosem látott bőséget és szerencsét vonz be

A Mars március 2-án belép a Halak jegyébe, arra ösztönözve minket, hogy továbbra is merjünk álmodni. Ebben a pozícióban a Mars kissé szokatlanul működhet, de a következő hetekben mégis számos pozitív kimenetel várható, mivel kedvező fényszöget zár be a Jupiterrel.

4 csillagjegy, aki márciusban sosem látott bőséget és szerencsét vonz magához Fotó: 123RF

4 csillagjegy, aki márciusban sosem látott bőséget és szerencsét vonz magához

Halak

A hónap első felében még a Halak időszakában járunk, ami sok kedvező energiát hoz a jegy szülöttei számára. A Mars március 2-án belép a jegyedbe, ami fokozza az ambícióidat, és segít abban, hogy ne add fel az álmaidat. A következő napon a Szűz jegyében napfogyatkozás történik a párkapcsolati területeden. Készülj fel arra, hogy új emberekkel találkozol, akik tágítják a látókörödet, és gyümölcsöző együttműködésekhez vezetnek. Vezetővé válsz, mivel a Mars és a Merkúr a jegyedben egyesítik erejüket, hogy megerősítsenek, és segítsenek elérni a benned rejlő lehetőségeket.

Anyagi fellendülés várható, amikor a Vénusz március 6-án belép a Kos jegyébe. Légy gyakorlatias a költekezési szokásaiddal, és összpontosíts a megtakarításra, mert a Vénusz itt hajlamossá tehet az impulzív döntésekre. Ugyanakkor a Vénusz ebben a helyzetben megtanít arra is, hogyan mutass szeretetet önmagad felé. A Merkúr március 20-án ismét direkt irányba fordul, ugyanazon a napon, amikor a Nap belép a Kosba. Ez további pozitív energiát hoz, amely segít az átalakulásban és abban, hogy erősebb kapcsolatot alakíts ki önmagaddal. A március megnyitja az ajtókat a bőség előtt, tágítja a perspektíváidat, miközben megtanít arra, hogyan légy a saját legjobb barátod.

Skorpió

Vízjegyként, Skorpió, a hónap eleje szenvedélyes és érzelmes energiákat hoz a számodra, mivel a Mars március 2-án belép a Halak jegyébe. Az egyedülállók nagy eséllyel találkoznak valakivel, akit „az igazinak” éreznek, ezért érdemes nem túl komolyan venni a dolgokat addig, amíg a ködös Halak Merkúr március 20-án ismét direkt mozgásba nem vált. A párkapcsolatban élők azonban profitálhatnak ebből a jelentős időszakból, hiszen megnyitják a szívüket, és akár közös otthonfelújítási projektbe is kezdhetnek a partnerükkel.