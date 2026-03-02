„Óriási durranás, és felrobban az égen a rakéta, ezt konkrétan látni lehetett” – magyar influenszer mesélt a dubaji állapotokról

Az elmúlt napokban a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus hatásai elérték Dubaj városát is. Az iráni válaszcsapások miatt több rakétát és drónt észleltek az Egyesült Arab Emírségek felett, a légvédelmi rendszerek működésbe léptek, a lakosság pedig telefonos vészriasztásokat kapott. A légtér részleges lezárása miatt több járatot töröltek, turisták rekedtek a térségben, miközben a hatóságok azt hangsúlyozzák, hogy a védelmi rendszer folyamatosan dolgozik, és a helyzet ellenőrzés alatt áll. A város működése nem állt le, de a hétvége eseményei érezhető bizonytalanságot hoztak: több programot lemondtak, egyes magas épületeket ideiglenesen lezártak, és az esti órákban jóval kevesebben voltak az utcákon.

A dubaji dróntámadás váratlanul érte az embereket

(Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI)

Dubaj támadásról számolt be egy magyar férfi

A történtekről a Bochkor műsorában számolt be egy jelenleg is Dubajban tartózkodó magyar influenszer, Halmi Bence a Retro Rádió adásában. Elmondása szerint az első figyelmeztetést a barátjától kapta: „Egy barátom írt, hogy para, mert elkezdtek bombázgatni, és lezárták a reptereket” – idézte fel. Kezdetben nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az üzenetnek, ám rövid időn belül saját tapasztalat követte a hírt.

Egy jó nagy pukkanás történt, és felettünk két pöttyben füstfelhő alakult ki az égen, és elkezdtek befelé szaladgálni az emberek a strandról. Akkor már úgy összekötöttük, hogy ez valószínűsíthetően köze van a dologhoz, de úgy annyira nem vettük komolyan még. Aztán amikor jó sok pukkanás és még jó sok ilyet láttunk, akkor már értékeltük, hogy hát ez így nem jó, mert úgy tűnik, hogy ez a térség is bevonódott a dologba.

@halmibence Ismét rossz időben jöttünk Dubaiba... Most aztán megtanuljuk értékelni a békét Magyarországon. A napokban hozok további updateket! ♬ original sound - Bence Halmi

Irán dróntámadást indított Dubaj ellen

Bence szerint az esti órákban egymást követték a robbanások. „Óriási durranás, és felrobban az égen a rakéta és ezt konkrétan látni lehetett.” A szállodában megszólaltak a riasztások is:

Visított mindenkinek a telefonja, és villogott rajta arabul és angolul, hogy húzódjunk az ablakoktól és menjünk fedezékbe.

A recepción azt a tájékoztatást kapták, hogy maradjanak a szobájukban. Elmondása szerint konkrét óvóhelyről nem kaptak információt, így maguk döntötték el, hogy egy ablak nélküli előtérben húzódnak meg, ha újabb riasztás érkezik.