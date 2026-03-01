Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Megrázó videó: találatot kapott a leghíresebb dubaji hotel

Dubaj
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 10:47
háborúdrón
A Burdzs al-Arab hotelt egy lezuhant drón találta el a híradások szerint.

Lángokban áll Dubaj egyik legikonikusabb épülete, a Burdzs al-Arab hotel, miután egy lezuhant drón darabja belecsapódott. Hatalmas tűz keletkezett a világ hatodik legmagasabb, 321 méteres épületében.

Ugyancsak találat érte az iráni támadás során a dubaji reptért. A jelentések szerint négy repülőtéri alkalmazott megsérült és jelenleg orvosi ellátásban részesül. A kormány arról számolt be, a repülőtér szerencsére csak kisebb károkat szenvedett, a lángokat sikerült megfékezniük.

Korábban, szombat délután pedig a dubaji Palm Jumeirah mesterséges szigeten található Fairmont The Palm szállodában ütött ki tűz. Szemtanúk szerint a tűzesetet hangos robbanás előzte meg. Az első jelentések esetleges rakétatámadásról szóltak, ezt az információt azonban egyelőre nem lehet független forrásból megerősíteni. A lehetséges sérültek vagy áldozatok számáról sincs megbízható adat - írja a Magyar Nemzet.

