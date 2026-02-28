Iráni háború: rakéták Dubajban és Dohában, magyarok is vannak a frontvonalban

Szombaton összehangolt izraeli–amerikai csapás érte Iránt, amelyre Teherán ballisztikus rakétákkal válaszolt. A támadások nyomán háborús helyzet alakult ki az egész közel-keleti térségben: Dubajban, Dohában és Abu-Dzabiban is robbanásokat hallottak, a légvédelem több rakétát megsemmisített. Az iráni háború magyarokat is közvetlenül érint: az Öböl-menti országokban élők a közösségi oldalakon számolnak be a történtekről, míg két magyar futballista Iránban és Izraelben várja feszült figyelemmel a fejleményeket.
A hírek szerint Izrael és az Egyesült Államok összehangolt támadást indított Irán ellen, amelyre Teherán ballisztikus rakétákkal reagált. A célpontok között nemcsak Izrael, hanem több olyan ország is szerepel, ahol amerikai katonai jelenlét van.
Irán egyelőre nem hátrált meg, és több szomszédos országban található amerikai bázis is célkeresztbe került.
Az Öböl-menti országokban élő magyarok a közösségi oldalakon osztják meg élményeiket.
Abu-Dzabiban hallottuk a robbanásokat
– írta egy ott élő magyar, amit többen is megerősítettek.
Mi három robbanást hallottunk
– számolt be egy másik hozzászóló.
Dubajból is érkeztek beszámolók:
Két robbanás volt nemrég, és látni lehetett, ahogy a légvédelem leszedte a rakétákat.
Dohát és Abu-Dhabit találat is érte a jelentések szerint. A helyzet rendkívül feszült, a légvédelem folyamatos készültségben van.
A konfliktus a magyar sportéletet is elérte. Az alig egy hónapja az iráni Perszepolisz FC csapatához szerződött Gera Dániel Teheránban tartózkodik. Eközben Koszta Márk az izraeli Hapoel Petah Tikva játékosaként követi az eseményeket. A két labdarúgó ügyeit képviselő korábbi NB I-es kapus, Ivan Rados a Nemzeti Sportnak elmondta:
Koszta Márkkal és Gera Dániellel is beszéltem ma. Mind a ketten kaptak már értesítést a bombázásokról. Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet.
Szijjártó Péter közösségi oldalán reagált a történtekre. Mint írta, az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, és háborús körülmények kezdenek eluralkodni a térségben.
A konfliktus a légi közlekedést is megbénítja. S. Krisztián a Borsnak elmondta: üzleti útra indult volna Indonéziába, dubaji átszállással, ám szombat délelőtt értesítést kapott, hogy a Flydubai járata nem indul.
Egyszer ingyenesen áttették a jegyeket vasárnapra, de azt mondták, ha a holnapi járat sem indul, nem biztos, hogy visszakapom a pénzem, mert a háború és a földrengés olyan kategória, amiért nem jár visszatérítés
– mondta.
