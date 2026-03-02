Mit jelent a konzuli védelem és miért érdemes élni vele? Mutatjuk!

Az Egyesült Államok és Izrael átfogó légitámadást indított a napokban Irán ellen a teheráni vezetés megdöntése érdekében. Erre válaszul Irán rakéta- és drónzáporral támadta Izraelt és a környező arab államokat, köztük az Emírségeket és Katart. A térségben elrendelt légtérzárak miatt több mint 4200 magyar turista rekedt az érintett országokban, ahol egyébként is nagyjából 20.000 magyar él és dolgozik. Nekik érdemes élniük a konzuli védelemmel.

Mi is az a konzuli védelem?

A konzuli védelem egy Magyarország által biztosított segítségnyújtási forma a külföldön bajba jutott állampolgárok számára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy idegen országban váratlanul ellehetetlenül a biztonságunk vagy a hazatérésünk, a magyar konzulok jogi, diplomáciai és logisztikai eszközökkel segítenek nekünk. A segítség mértékét és formáját minden esetben a konzul mérlegeli az adott ország viszonyai és az egyén rászorultsága alapján.

Hogyan kérhető konzuli védelem?

A konzuli védelemhez regisztrálni kell, ami ingyenes és mindössze néhány percet vesz igénybe. A regisztrációt két módon tehetjük meg: online a Konzinfo Ügysegéd felületén (ügyfélkapus azonosítást vagy egyszerű regisztrációt követően), illetve a Konzinfo Utazom nevű mobilapplikáción keresztül.

Miért lehet életmentő a regisztráció?

Bár a konzuli védelemre való regisztráció önkéntes, a jelenlegi helyzetben nagyon fontos lehet. Egyrészt mert gyorsabb kapcsolatfelvételt tesz lehetővé a magyar állammal, például ha bekövetkezik egy újabb rakétatámadás vagy lezárják a légteret, a külügyminisztérium pontosan látja, hány magyar tartózkodik az adott zónában és ez alapján tud intézkedni. Másrészt a regisztráltak azonnali tájékoztatást kapnak a biztonsági protokollokról, az esetleges evakuációs járatokról vagy a biztonságos gyülekezési pontokról.

Mikor ajánlott konzuli védelmet kérni?

A jelenlegi helyzetben a Közel-Kelet országai (Izrael, Irán, Jordánia, Libanon, Egyesült Arab Emírségek, Katar) kiemelt kockázatúnak számítanak, így aki ezekben az országokban tartózkodik akár nyaralás akár munkavállalás okán, regisztráljon konzuli védelemre. Emellett bármilyen külföldi út előtt – legyen az egy európai városlátogatás vagy egy egzotikus túra – javasolt a pár perces adatlap kitöltése, hiszen egy természeti katasztrófa vagy egy súlyos baleset bárhol, bármikor bekövetkezhet.