Egy helyen a Békemenet legfontosabb pillanatai: kövesd élőben a BorsOnline-on az eseményeket!

Az ország minden tájáról érkeznek az emberek. Pécsről már hajnalban útnak indultak sokan, hogy időben Budapestre érjenek. Egy asszony arról beszélt:
Ami most volt 16 évig, annak meg kell maradnia! Talán ha így összefogunk, és ott leszünk, akkor az sikerül!
Március 15-én, 11 órakor az Elvis Presley térről indul minden idők legnagyobb Békemenete. A béke melletti közös kiállás nagyon fontos minden magyar számára: a Békemeneten való részvétel erre ad lehetőséget vasárnap. A rendezvényre százezreket várnak – minden eddiginél több résztvevőre számítanak a szervezők.
Nemcsak Budapestről, hanem számos vidéki városból is érkeztek a menetre résztvevők. Galériánkban erről láthatsz összeállítást.
Ahogy azt már megszokhattuk, a lengyel barátaink is megjelentek a Békemenetre gyülekező tömegben. Cikkünk erről itt olvasható.
A Békemenet az Elvis Presley térről indul várhatóan 11 órakor. A tömeg a Margit hídon keresztül, a Szent István körúton halad, majd a Nyugati téren lefordulva, az Alkotmány utcán át közelíti meg a Kossuth Lajos teret, ahol Orbán Viktor 13 órakor mond majd beszédet.
Noha a BorsOnline cikkek formájában folyamatosan követi az eseményeket
