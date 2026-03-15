"Ez a mi hazánk, itt mi döntünk" - megelégelték az emberek az ukránok fenyegetéseit Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 15. 11:51
Az ukránok fenyegetései átléptek minden határt, már ott tartanak, hogy a miniszterelnök családját is halálosan fenyegetik. A Békemenet résztvevői többen is elmondták, épp ez az oka, hogy részt vesznek az idei meneten, mert még soha nem volt ilyen fontos megmutatni: Magyarország egy szuverén állam, nem lehet megzsarolni.
