Híres fagyizók – jöhetnek a gombócok?

Itt a fagyiszezon! Beköszöntött a valódi jó idő, és ezzel a fagyizás időszaka is beindult. Érdemes is ezzel a nyalánksággal kényeztetni magunkat, főleg, hogy a díjnyertes híres fagyizók száma egyre csak nő. Ezúttal öt különleges hely következik.

A hazai, híres fagyizókban öröm lesz még a sorban állás is.

Díjnyertes híres fagyizók, amiket érdemes meglátogatni 2026-ban:

A hamisítatlan ínyenceknek

A 2025-ös év Év fagylaltja verseny aranyérmese a balatoni fagyi volt. A Bagaméri Fagylaltozó, aminek fagylaltkészítője, Márton Sándor alkotta meg a dörgicsei mandulás fantázianévre hallgató ínyencséget. Ám nemcsak emiatt érdemes ellátogatni a Balaton északi fővárosának édességüzletébe: a nemzetközi sikereket is elért hely folyamatosan készül újdonságokkal az idei szezonra, így mindenki megtalálhatja régi és új kedvencét.

Helyszín: 8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 2.

A különleges ízek kedvelőinek

A tavalyi esztendő Mentes kategória győztese a balatonszemesi Margaréta Fagyizó lett, akiknek nemcsak a díjazott fagyiját ajánlott megkóstolni. A sós pisztácia sorbet feketeribizlis áfonyával elnevezésű gombócok mellett számtalan különleges íz és párosítás lapul a hűtőpultban, nem véletlenül állnak kígyózó sorok az üzlet előtt tavasztól őszig. A déli partra utazókat pedig 2026-ban is meglepetésekkel várják az üzemeltetők.

Helyszín: 8636 Balatonszemes, Kisfaludy u. 1.

Az érzékenységgel küzdőknek

Érdemes visszaugrani 2024-be is, amikor a legjobb mentes fagyi díját a Vanília & Gelarto cukrászda vitte haza. Marsa Éva Heléna alkotó egy egészen különleges finomságot hozott létre: ez a sárgabarack lime maracuja, amit a következő évben a közönségdíjas pisztácia kandírozott citrusokkal kreálmánnyal überelt. Azért is izgalmas ide ellátogatni, mert a kézműves cukrászda a kifejezetten a természetes alapanyagokra esküszik.

Helyszín: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 3.

Az autentikus helyek rajongóinak

Kiemelhetjük a 2023-as bajnokot is, a balatonmáriafürdői Florida Fagyizót, aminek Somodi János fagylaltmester szerzett elismerést, méghozzá a sütőtökös mandula dió variációkkal nevű csemegével, amit természetesen megkóstolhatunk más díjnyertes édességekkel egyetemben. Tanácsos tehát ellátogatni az ország egyik legjobbjaként számontartott, több Év Balatoni Fagylalt díjjal is rendelkező immár 34 éve fennálló kézműves fagyizóba.

Helyszín: 8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc u. 85.

Az édességek nagymestereinek

A 2024-es bronzérmest is meg kell említenünk: ez a székesfehérvári Damniczki Cukrászda, aminek cukrászmestere, Damniczki Balázs a Szerenád névre keresztelt hűsítő nassonlivalót alkotta meg a nagyközönség számára. A karamellás mogyorós tonkababos fagyi mellett itt több más egyedi ízpárosítást is kipróbálhatunk. A természetes alapanyagok garantáltak, ahogyan a magas minőség, és a folyamatosan megújuló kínálat is.

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Rózsa u. 2. és Új Csóri út. 146.

