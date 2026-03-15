Orbán Viktor a Kossuth téren: "Soha sem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza!"

Soha nem látott tömeg gyűlt össze a március 15-ei Békemeneten, hogy nemet mondjon a hazánkkal szembeni zsarolásra. Minden eddiginél többen vettek részt az eseményen, melynek végén ünnepi műsor fogadta a jelen lévőket a Kossuth Lajos téren. Orbán Viktor a műsor végén lépett pódiumra.

Orbán Viktor a Kossuth téren

Orbán Viktor a Kossuth téren: a magyarok 12 pontjából nem lesz brüsszeli 12 pont

"Most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra" - köszöntötte viccesen a hatalmas tömeget a miniszterelnök.

"Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk, hányadán állunk" - kezdte Orbán Viktor, kiemelve: a sokaság soha nem elég önmagában, mert a szabadság szeretetből szökhet szárba, és az összefogás erősítheti meg.

Akármekkora a sokaság, ha a düh és a gyűlölet hozta össze, abból nem lesz szabadság. Ezért soha sem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza!

- hangsúlyozta.

Március 15-én sokan a magyarok 12 pontjára gondolnak. De sajnos ma Brüsszel is magyarnak öltözött, magyarnak álcázza magát. "Az ő 12 pontjuk a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a Brüsszeliek!"

Orbán Viktor kiemelte: nem engedjük, hogy a márciusi 12 pontból brüsszeli 12 pont legyen.

"Nem adjuk fel sem a rezsicsökkentést, sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjat. Nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket. Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket!" - húzta alá.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth Lajos téren

1000 éves állam vagyunk, nem lehet minket legyűrni

Orbán Viktor beszédében kitért arra: a magyarságnak nem ment el az esze, amikor egytől egyig elveszített forradalmakat ünnepel. "Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes Ottomán birodalom. Az 1944-ben Magyarországot megszálló német harmadik birodalom sem ünnepel, mert nincs meg, és az '56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg. Ők már nincsenek, mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk, még ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök!"