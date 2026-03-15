Orbán Viktor a Kossuth téren: "Soha sem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza!"

Soha nem látott tömeg gyűlt össze a március 15-ei Békemeneten, hogy nemet mondjon a hazánkkal szembeni zsarolásra. Minden eddiginél többen vettek részt az eseményen, melynek végén ünnepi műsor fogadta a jelen lévőket a Kossuth Lajos téren. Orbán Viktor a műsor végén lépett pódiumra.
"Most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra" - köszöntötte viccesen a hatalmas tömeget a miniszterelnök.
"Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk, hányadán állunk" - kezdte Orbán Viktor, kiemelve: a sokaság soha nem elég önmagában, mert a szabadság szeretetből szökhet szárba, és az összefogás erősítheti meg.
Akármekkora a sokaság, ha a düh és a gyűlölet hozta össze, abból nem lesz szabadság. Ezért soha sem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza!
- hangsúlyozta.
Március 15-én sokan a magyarok 12 pontjára gondolnak. De sajnos ma Brüsszel is magyarnak öltözött, magyarnak álcázza magát. "Az ő 12 pontjuk a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a Brüsszeliek!"
Orbán Viktor kiemelte: nem engedjük, hogy a márciusi 12 pontból brüsszeli 12 pont legyen.
"Nem adjuk fel sem a rezsicsökkentést, sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjat. Nem adjuk fel világbajnok családtámogatási rendszerünket. Nem adjuk fel Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket!" - húzta alá.
Orbán Viktor beszédében kitért arra: a magyarságnak nem ment el az esze, amikor egytől egyig elveszített forradalmakat ünnepel. "Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes Ottomán birodalom. Az 1944-ben Magyarországot megszálló német harmadik birodalom sem ünnepel, mert nincs meg, és az '56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg. Ők már nincsenek, mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk, még ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök!"
Kiemelte: egy ezeréves államot nem lehet sem fenyegetni, sem olajblokáddal sakkban tartani.
Orbán Viktor emlékeztetett: a világ forrong, ugyanakkor a migrációs válság is a szíriai háborúval kezdődött. Irán kilencszer nagyobb Szíriánál. "Ráadásul az izraeli-muszlim háborúskodás beköltözött Nyugat-Európába, mert beengedték a migránsokat. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy helyén volt a szívünk, volt merszünk nemet mondani, és mi nem engedtük be őket! Én vállalom, amíg én vagyok a miniszterelnök, ez így is marad!"
Orbán Viktor arról is szót ejtett: Európa gazdasága nagy bajban van, munkahelyek szűnnek meg. "Igazságtalan, hogy nekünk kell megvédeni a hazánkat olyan bajoktól, amiket mások okoztak. De megvédtük! Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa!"
Aláhúzta: már mindenki vágyna az izgalommentes évekre, de sajnos nem ez következik. A háború közelebb jött, Brüsszel pedig át is állt a hadigazdálkodásra, belemasíroznak a bajba. Brüsszel belép a háborúba, a kérdés csak az, mikor. Ebből ki kell maradnunk.
"Én vállalom, hogy egy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a nyugalom és a biztonság szigetének!"
Orbán Viktor arról is beszélt, sorsdöntő választások előtt állunk. "Elég régóta harcolok, hogy tudjam, mikor állunk valóban nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak. Válaszúthoz érkeztünk. Ismerem az ilyet. Én is álltam már válaszút előtt. Amikor fiatalemberként nemet mondtam a szovjeteknek. Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket. Álltam válaszút előtt, amikor miniszterelnökként nemet mondtam a németeknek a migrációra. Álltam válaszút előtt, amikor nemet mondtam Brüsszelnek a háborúra. És válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak."
Választanunk kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij? Kellő szerénységgel ajánlom magamat
- fogalmazott Orbán Viktor.
Magyarországot le akarják szorítani az útjáról. Két oldalról szorítanak minket: Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat blokkolják. "Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot!"
Orbán Viktor kiemelte: nem engedünk a két irányból érkező zsarolásnak, mert nekünk is van utunk, nekünk is van tervünk.
A Fidesz győz, és marad a béke, az alacsony rezsi, nőni fognak a bérek. A Fidesz győz, és mindenki nyer, aki dolgozik. A Fidesz győz, és erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak. Ez a mi győzelmi tervünk!
Orbán Viktor kiemelte, hogy a háborúhoz pénz kell, és Brüsszelben kifogytak belőle, ezért kell nekik a magyarok pénze. De kell a hitel is a tagállamok fedezetével. „Ukrajnára hivatkozva adósrabaszolgává akarnak tenni benneteket. Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot” – üzente a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta: nem elérnünk kell a 3 millió szavazatot, hanem átlépni. Történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége. A miniszterelnök azt mondta, ma még ünnepelünk, de holnap már kilovagolunk. Hozzátette: az áprilisi választások után higgadt, magabiztos vezetőkre van szükségünk, és ez mind megvan a Fideszben, sőt. Csak a Fidesz-KDNP tudja megadni azt a biztonságot, amire most szükségünk van.
Hozzátette: a tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd az április 12-ei választásokon lehet meg.
És meg is lesz, ha megalkuvás nélkül és önmagunkkal szemben kíméletlenül végigdolgozzuk a következő 28 napot. És akkor fényes győzelmet aratunk majd.
„Olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat. Szegény Tisza folyónk pedig visszanyerheti a becsületét. Fidesz a biztos választás. Legyen béke, szabadság és egyetértés!” – zárta gondolatait a kormányfő.
