A lelked emlékszik rá: ez a teszt felfedi, milyen szerelmi csalódás ért az előző életedben

Bár a lélek a túlvilágon gyógyuláson megy keresztül, vannak olyan események, amelyek örökre megváltoztatnak egy embert, és a későbbi életére is hatással vannak. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, milyen volt a szerelmi életed az előző életedben, ezzel a személyiségteszttel gyorsan a végére járhatsz.
Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon kik voltunk, hogyan éltünk előző életünkben, illetve milyen sorsformáló események történtek velünk, amelyek örök nyomot hagytak a lelkünkben. A lélekvándorlás hívei ugyanis úgy tartják, hogy a jelentősebb fordulatok több életen át is befolyásolhatják a döntéseinket és a párkapcsolathoz való hozzáállásunkat. Ezért, ha szeretnéd tudni, hogy egy másik testben mit tanultál a szerelemről, végezd el ezt a gyors vizuális személyiségtesztet. Ehhez pedig nem kell mást tenned, mint rápillantanod az alábbi képre, és megjegyezned, mit láttál meg először.
A kép közepén álló fotóst
Amennyiben először a fotós ragadta meg a tekintetedet, akkor az előző életedben több szívfájdalmon kellett keresztülmenned, mint hinnéd. Sajnos nagyon sokszor csalódtál a partnereidben, mivel te újra és újra bizalmat szavaztál a következő kedvesednek. Bár ez elég szomorúan hangzik, viszont azt sugallja, hogy nem hagytad, hogy a korábbi rossz tapasztalataid befolyásolják a szerelemhez való hozzáállásodat. Mivel azonban az előző életedben túl sokszor tártad ki a szívedet rossz emberek előtt, nem véletlen, hogy most inkább elzárkózol, és keresed a magányt. De hidd el, mindannyian méltók vagyunk a szeretetre, és elég erősek vagyunk ahhoz, hogy túléljünk egy újabb vihart.
A fekete oszlopokat
Ha a fekete oszlopokat pillantottad meg először, az arra utal, hogy az előző életedben egy nagyon boldog párkapcsolatot tapasztalhattál meg, aminek egyik pillanatról a másikra vége szakadt, mivel a partnered megcsalt téged. És bár annak ellenére, hogy a te szívedet törték darabokra, azonnal magadat kezdted el okolni a történtekért. Ennek következtében a jelenlegi életedben nehezen bízol meg másokban, nem ugrassz fejest a szerelembe, és félve mész el egy-egy randira is, aminek az oka a múltadban gyökerezik. Bár fontos óvni a szívedet, nem kell mindig védekező állásban lenned.
A színes pontokat
A milliónyi színes pont ragadta meg először a figyelmedet? Akkor az előző életedben csak úgy faltad a férfiakat vagy a nőket, mert gyorsan rájuk untál. Rengeteg szívet törtél össze, miközben mások sosem tudtak betelni veled. Ennek következtében valószínűleg most is előszeretettel habzsolod az életet, hiszen már jól tudod, hogy mennyi örömöt okozhat. De ne játssz mások érzéseivel!
A sárga horizontot
Ha a sárga horizont vonzotta először a tekintetedet, akkor az előző életedben nem tudtad megérteni a szerelem lényegét, mert inkább a karrieredre fókuszáltál. Ez lehet az oka annak, hogy manapság nagyon magányosnak érzed magad, és az örök szinglik életét éled. De itt az ideje, hogy tanulj a múltadból, és tudatosítsd magadban, hogy mennyire fontosak a személyes kapcsolatok.
Ebben a videóban megismerheted a reinkarnáció 7 biztos jelét:
