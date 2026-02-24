Szomorú évforduló: négy éve tört ki az orosz-ukrán háború

Négy éve tart az orosz-ukrán háború. A frontvonalak mozgása, a diplomáciai tárgyalások és a hadijelentések mögött ott vannak a hétköznapi emberek: anyák, apák, nagyszülők és gyerekek, akiknek az élete egyik napról a másikra omlott össze.

Négy éve tart az orosz-ukrán háború Fotó: AFP

Ukrajna mindennapjai szomorúak. Az konfliktus kezdete óta az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) adatai szerint milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. A háború családokat szakított szét: sok esetben az édesanya és a gyerekek külföldre menekültek, míg az apa otthon maradt.

Orosz-ukrán háború: több tízezer civil áldozata van már a konfliktusnak

A háború a civileket sújtja leginkább. A HRMMU – az ENSZ ukrajnai emberi jogi missziója – szerint a háború kezdete óta több mint 15 ezer civil vesztette életét, és több mint 41 ezren sérültek meg. A gyermekáldozatok száma különösen megrázó: legalább 766 gyermek halt meg, és több mint 2500 sebesült meg a harcok következtében.

2025-ben ismét emelkedett a polgári áldozatok száma: több mint 2200 civil halt meg, és több mint 12 ezer ember sérült meg.

Nem ritka, hogy idős emberek vagy gyerekek lesznek áldozatok, miközben békés mindennapi tevékenységeiket végzik. 2025 szeptemberében Donyeck területén egy nyugdíjasokból álló sor várakozott a havi nyugdíjért, amikor egy orosz rakéta találatot mért – 25 embert megölve és további 18-at megsebesítve, mindegyiküket civilekként azonosították. Krivij Rih egyik lakónegyedében egy rakétatámadásban legalább 20 civil – köztük gyermekek – vesztette életét, és közel 75-en sérültek meg.

A háború nem válogat.

De sokszor a menekülés sem jó megoldás. 2026 elején borzasztó körülmények között vesztette életét egy ukrán házaspár január 27-én a Szumi megyei Hrabovszke településen, miután menekülés közben orosz drónok támadták meg őket.

A háború kitörése után is sokáig otthonukban maradtak. A folyamatos harcok ellenére kezdetben a bujkálást választották, ám végül január 27-én úgy döntöttek, megpróbálnak biztonságosabb területre menekülni az orosz csapatok közeledése miatt.

Ez azonban tragédiába torkollott. Az 52 éves Valentyinát egy orosz drón eltalálta, súlyosan megsebesítve őt. Férje, az 54 éves Valerij kétségbeesetten szánkóra fektette feleségét, és a hóban rohanva próbált eljutni az ukrán katonákhoz segítségért.