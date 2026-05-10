Magyar Péter elkezdett valótlanságokat beszélni, amikor szembejött vele a valóság

Rémesen kínosra sikerült Magyar Péter első napja miniszterelnökként. Gyakorlatilag egyetlen számot sem sikerült eltalálnia helyesen, pedig sokat mondott. Sok mindenről beszélt nagyon magabiztos, csakhogy cseppet sem pontosan - írja a Ripost.

De vegyük is sorba, érdemes egyenként megnézni, hogy mit nem sikerült eltalálnia, illetve azt, hogyan jött szembe a valóság.

1. Szegénység

Azt mondta a szegénységben élő magyarok száma 3 millió. Ezzel szemben a valóság az, hogy 1,3 millióan élnek kevesebben szegénységben, mint 2010-ben.

2. Nyugdíjasok

Azt mondta, 800 ezer nyugdíjas él a létminimum alatt. A valóság ezzel szemben az, hogy 435 ezer nyugdíjas keres 180 ezer forint alatt, és természetesen ők is megkapják a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

3. Gyermekek nélkülözésben

Azt is állította, hogy 400 ezer gyerek nő fel nélkülözésben. Csakhogy a valóság az, hogy a gyermekszegénység kockázata megfeleződött. 755 ezerről 381 ezerre csökkent.

4. Így élnek a felnőttek

A felnőttek fele 300 ezer forintnál kevesebből kísérel meg élni. A valóság ezzel szemben az, hogy medián nettó kereset 417 ezer forint, ami 13,5 százalékkal magasabb, mint egy éve.

5. Az infláció

A pénzünk az értékének közel a felét elvesztette – állítja Magyar Péter. Az igazság azonban az, hogy az infláció hónapok óta alacsonyabb Magyarországon, mint bármelyik másik országban.

6. Saját otthon

A lakhatás fiatal családok százezreinek luxus –- ez Magyar Péter állítása, az igazság azonban az, hogy a lakosság több, mint 90 százaléka saját lakásban él. Ez az EU 3. legjobb aránya.

7. Egészség

Magyar Péter szerint az emberek 5 évvel rövidebb ideig élnek az európai átlagnál. A valóság azonban az, hogy az egészségben megélhető várható élettartam 57,5-ről 63,6 évre nőtt. Ezzel az egészségben megélhető várható élettartam nálunk nőtt a 2. legnagyobb mértékben az EU-ban.

8. High-Tech

Magyarországot egyszerű összeszerelő üzemként kezelték – az Európai Unióban Magyar Péter szerint. Csakhogy itt is közbeszól a valóság, amely szerint High-Tech foglalkoztatottak aránya Magyarországon a 4. legmagasabb az EU-ban. A teljes munkaidőben dolgozók közül egyenesen a legmagasabb.