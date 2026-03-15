Demjén Ferenc lenyűgözően énekelt a március 15-i ünnepségen

Hatalmas tömeg ünnepelte a magyar szabadságot március 15-én a főváros szívében, ahol a nemzet főterét megtöltötték a hazafias dallamok és a büszke emlékezők. Az Elvis Presley térről induló Békemenet résztvevői az Alkotmány utcán keresztül vonultak be a Kossuth térre, hogy együtt hallgassák meg Demjén Rózsi legendás dalát és Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Vágólapra másolva!