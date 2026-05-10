Meztelen csajok, fősulis humor: Te láttad a Cool túrát? 26 éves lett a Másnaposok rendezőjének első filmje!

A kétezres évek elején vagyunk és a tévé bekapcsolva marad este tíz után. Amit látunk, az egy erős altesti, szexuális töltetű humor és egy teljesen szabad életforma, látszólagos kötöttségek nélkül. Az Amerikai Pite-filmek sikere után minden stúdió meg akarta szerezni magának a saját felnőtt besorolású filmjét, ahol a főszereplő srácok mindig a legjobb nőket kapják egy környezetüket teljesen felforgató, vandalizmussal és egyéb károkkal teli kalandban. Ebből az egyik legfelkapottabb a Cool túra volt, aminek a története bár ékegyszerű, egy generáció találta veszettül viccesnek.

Kicsit mindenki a saját zsánerét játszotta a Cool túra című filmben, de ha egyszer jól áll nekik... (Fotó: VAN REDIN)

Cool túra: a főszerepben Stifler!

Négy barát (Breckin Meyer, Seann William Scott, Paul Costanzo és DJ Qualls) átszelik az államokat azért, mert véletlenül egy megcsalásról tanúskodó videókazettát küldtek el az egyikük távkapcsolatban lévő barátnőjének. Az út alatt pedig különböző galibába keverednek, miközben a főszereplő saját morális iránytűje ide-oda ingázik a lányok között. A történetet pedig Tom Green karakterének narrációjában láthatjuk, aki a korszak egyik legőrültebb jelensége volt, már ha Seann William Scott neve – vagy ahogy az Amerikai pitében neveztük: Stifler – nem lett volna elég, hogy érzékeljük, mennyire agyament filmről van szó. Utóbbi egyébként ebben a filmben is ugyanazt a karaktert játssza, csak máshogy hívják.

A filmet Todd Philips rendezte – bizony, a Másnaposok-filmek, a Joker és a Deadpool rendezőjének ez az alkotás volt első alkotói szárnybontogatása, amin utólag nem is lepődünk meg túlzottan. A Todd Philips-filmek szabadelvűsége, szabados nyelvezete és tabukat erősen döntögető humora egyértelműen kiérződik benne.

Ha már tabuk…

Már az Amerikai pitét is nehezen képzelnénk el manapság a tévében, a Cool túra viszont emeli a tétet. Mondhatni, majdnem ugyanaz, csak hangosabb: még több meztelen csaj, még több rasszista poén és még több nehezen igazolható fiatal gonoszság. Mindez természetesen egy karikatúra volt, nem akarta helyesnek bemutatni ezt az életformát, csak mint valami, amibe betekinteni szórakoztató még akkor is, ha nem azonosulunk a főszereplőkkel. Nem is lehet, mert amúgy igazi szemétládák… bár tegyük hozzá, hogy Todd Philips saját egyetemi éveiből merített ehhez a filmhez. Talán ő is ilyen volt?