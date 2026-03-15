Pataky Attila a kétkedőkhöz szólt a Békemeneten: Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!

Pataky Attila érzelmes vallomással és határozott kiállással buzdította a kormánypárti szimpatizánsokat az április 12-ei választások előtti hajrában. A legendás rockzenész az EDDA-tábor és a békére vágyó tömeg élén vonul végig a 2026-os Békemeneten.

