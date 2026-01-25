„Legyünk büszkék a hazánkra. Köszönjük!” – nem akárkinek mondott köszönetet Orbán Viktor

Mint ismeretes, az idei második Háborúellenes Gyűlés is hatalmas sikerrel zajlott. Az eseménynek ezúttal Kaposvár adott otthont, kétségtelenül Kassai Lajos az egyik legismertebb kaposvári.
A modern kori lovasíjászat megalapítója az esemény apropóján méltatta szülővárosát.
Van egy markáns filozófiám: nagyon szeretem a hazámat, de soha nem fordulok szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak, mint én. Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt
– fogalmazott Kassai.
A hidegrázós videót most pedig Orbán Viktor is megosztotta a Facebook-oldalán, melyhez azt írta:
Legyünk büszkék a hazánkra. Köszönjük, Kassai Lajos!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.