„Legyünk büszkék a hazánkra. Köszönjük!” – nem akárkinek mondott köszönetet Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 10:46
A miniszterelnök hidegrázós videót osztott meg.
Mint ismeretes, az idei második Háborúellenes Gyűlés is hatalmas sikerrel zajlott. Az eseménynek ezúttal Kaposvár adott otthont, kétségtelenül Kassai Lajos az egyik legismertebb kaposvári. 

A modern kori lovasíjászat megalapítója az esemény apropóján méltatta szülővárosát. 

Van egy markáns filozófiám: nagyon szeretem a hazámat, de soha nem fordulok szembe azokkal, akik nem így gondolkodnak, mint én. Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy bennünket sokkal több köt össze, mint amennyi szétválaszt

– fogalmazott Kassai. 

A hidegrázós videót most pedig Orbán Viktor is megosztotta a Facebook-oldalán, melyhez azt írta: 

Legyünk büszkék a hazánkra. Köszönjük, Kassai Lajos!

