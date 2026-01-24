Orbán Viktor: A mezőgazdaság fontos támpillére a magyar gazdaságnak

A Digitális Polgári Körök országjárásának kaposvári állomásán, a Háborúellenes Gyűlésen szólal fel Orbán Viktor, aki Davos és Brüsszel után érkezett a Somogy vármegyei városba. – A Davos-Kaposvár járattal érkeztem, brüsszeli kitérővel – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte, hogy első kézből tud beszámolni arról, hogy mi zajlik a világban és abból mi érinti hazánkat.
Köszönetet mondott a kaposváriaknak a bajtársiasságért és szolidaritásért, amit az eddigiekben kapott. Régi barátság ez Kaposvár és a Fidesz között – tette hozzá.
A kormányfő felidézte, hogy 1989. májusában járt először a városban, amikor arról akart meggyőzni mindenkit, hogy a kommunistákat küldjék haza.
Mint mondta, egyszer ott ragadt Kaposváron havazás miatt, és Szita Károly befogadta. Úgy folytatta, Somogyország központja Kaposvár, közel Pécshez, ami egy nagyváros. A polgármester akkor azt javasolta, legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak.
A kultúrára térve elmondta, a színházat felújították, az ipart illetően pedig jelezte, 100 milliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években.
A miniszterelnök jelezte, 2010-ben keresztény nemzeti alkotmányt hoztak létre, ami válasz volt arra, mi is a magyar élet, mi a magyarok dolga a világban – az összes európai országétól eltérő nemzeti keresztény alkotmányunk van – mondta, jelezve, Kaposvár mindig számíthat a kormányra.
A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy az emberiség távolodik a valóságos természetes közegétől. Kiemelte, hogy a falvakat meg kell őrizni, majd jelezte, hogy Somogy vármegyében van a legtöbb falu az országban.
Megjegyezte, hogy Magyarország mezőgazdasága húszmillió ember élelmezésére elegendő. Ezért a mezőgazdaság nagyon fontos támpillére a magyar gazdaságnak. Elmondta, hogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán termékek behozatala azt jelenti, hogy a tízmillió magyar import termékeket kellene fogyasztania. Az importon pedig csak a kereskedőnek van haszna.
Ezért a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, hogy legyen magyar falu és mezőgazdaság
– húzta alá a kormányfő. Leszögezte, hogy a nemzeti parlamenteknek is ratifikálni kell az uniós megállapodásokat, amit nem vehetnek el tőlünk. Azonban a bizottság ideiglenesen hatályba akarja léptetni a Mercosur-megállapodást, amit azonban nem csak hazánk, hanem más országok sem akarnak ratifikálni.
Európai gazdaösszefogás kell és akkor a gazdákat meg lehet menteni
– tette hozzá.
Orbán Viktor úgy folytatta, a magyar mezőgazdaság sokat fejlődött, az unióban jó helyen állunk, de az első háromba kell bekerülni. Brüsszel a gazdák ellenfele Magyar Péterrel, Weberrel, Zelenszkijjel együtt - jegyezte meg.
Ha azt nézzük, mi van ma Európában, azt látjuk, ott kétszer, háromszor többet fizetnek. A rezsit országosan kell szabályozni, és elvéve a nagy vállalatoktól a profit egy részét, fedezni tudjuk a rezsicsökkentést
– mondta a kormányfő.
A Tisza új igazolása, Kapitány István kapcsán jelezte, amikor beesett az energiaárak növekedése a háború miatt, a Shell 19 milliárdról 40 milliárdra növelte a profitját. – Meggyőződésem, hogy a rezsicsökkentést, mint szolgáltatást fent kell tartani, és amíg nemzeti kormány van, addig marad, míg az ellenfeleink ezt el akarják törölni, erről Brüsszelből naponta küldenek levelet. Ez a választásnál is fontos – hangsúlyozta.
Hosszabb távon jelezte, cél, hogy elérjük az energiafüggetlenséget Paks 2 megépítésével, Paks 1 üzemidejének meghosszabbításával, a napelem fejlesztésével, és gázmezők vásárlásával. – Ha ezt végig tudjuk vinni, akkor saját villamos energia igényünket magunk elő tudjuk állítani – mondta.
Orbán Viktor elmondta, hogy Ukrajna volt az ütközőzóna a nyugati világ és Oroszország között. Azonban a nyugatiak és az ukránok úgy döntöttek, hogy Ukrajna csatlakozik a nyugati biztonsági rendszerhez. De az oroszok azt mondták, hogy ha ehhez ragaszkodnak a nyugatiak, akkor abból háború lesz. Így is lett – tette hozzá a kormányfő. Szerinte bele kell törődni arra, hogy a NATO nem húzódhat Oroszország határainál, mert arra az oroszok háborúval fognak reagálni. Arról kellene megegyeznünk, hogy Ukrajna miként lesz ismét egy ütközőállam. Ennek az alternatívája a folyamatos háború – húzta alá.
Cikkünk frissül...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.