Orbán Viktor: A mezőgazdaság fontos támpillére a magyar gazdaságnak

A Digitális Polgári Körök országjárásának kaposvári állomásán, a Háborúellenes Gyűlésen szólal fel Orbán Viktor, aki Davos és Brüsszel után érkezett a Somogy vármegyei városba. – A Davos-Kaposvár járattal érkeztem, brüsszeli kitérővel – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök jelezte, hogy első kézből tud beszámolni arról, hogy mi zajlik a világban és abból mi érinti hazánkat.

Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen kiemelte, az összes európai országétól eltérő nemzeti keresztény alkotmányunk van / Fotó: MW

Köszönetet mondott a kaposváriaknak a bajtársiasságért és szolidaritásért, amit az eddigiekben kapott. Régi barátság ez Kaposvár és a Fidesz között – tette hozzá.

A kormányfő felidézte, hogy 1989. májusában járt először a városban, amikor arról akart meggyőzni mindenkit, hogy a kommunistákat küldjék haza.

Mint mondta, egyszer ott ragadt Kaposváron havazás miatt, és Szita Károly befogadta. Úgy folytatta, Somogyország központja Kaposvár, közel Pécshez, ami egy nagyváros. A polgármester akkor azt javasolta, legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak.

A kultúrára térve elmondta, a színházat felújították, az ipart illetően pedig jelezte, 100 milliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években.

A miniszterelnök jelezte, 2010-ben keresztény nemzeti alkotmányt hoztak létre, ami válasz volt arra, mi is a magyar élet, mi a magyarok dolga a világban – az összes európai országétól eltérő nemzeti keresztény alkotmányunk van – mondta, jelezve, Kaposvár mindig számíthat a kormányra.

Magyarország mezőgazdasága húszmillió ember élelmezésére elegendő

A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy az emberiség távolodik a valóságos természetes közegétől. Kiemelte, hogy a falvakat meg kell őrizni, majd jelezte, hogy Somogy vármegyében van a legtöbb falu az országban.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.

Fotó: MW

Megjegyezte, hogy Magyarország mezőgazdasága húszmillió ember élelmezésére elegendő. Ezért a mezőgazdaság nagyon fontos támpillére a magyar gazdaságnak. Elmondta, hogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán termékek behozatala azt jelenti, hogy a tízmillió magyar import termékeket kellene fogyasztania. Az importon pedig csak a kereskedőnek van haszna.

Ezért a magyar szuverenitásnak is kulcskérdése, hogy legyen magyar falu és mezőgazdaság

– húzta alá a kormányfő. Leszögezte, hogy a nemzeti parlamenteknek is ratifikálni kell az uniós megállapodásokat, amit nem vehetnek el tőlünk. Azonban a bizottság ideiglenesen hatályba akarja léptetni a Mercosur-megállapodást, amit azonban nem csak hazánk, hanem más országok sem akarnak ratifikálni.

Európai gazdaösszefogás kell és akkor a gazdákat meg lehet menteni

– tette hozzá.